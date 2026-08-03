Краткий пересказ от РИА ИИ Число преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода увеличилось на треть, сообщило издание Gazeta Wyborcza 17 июля.

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что власти страны должны относиться к жертвам нападений независимо от национальности.

Миллер считает, что действия властей в отношении преступлений, связанных с украинцами, провоцируют недовольство общества украинцами.

ВАРШАВА, 3 авг – РИА Новости. Нападения на украинцев больше заботят власти Польши, чем безопасность своих граждан, заявил бывший премьер-министр республики Лешек Миллер.

Издание Gazeta Wyborcza 17 июля сообщало, что число преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода увеличилось на треть. Лишь за последние несколько дней во Вроцлаве избили молодого человека и девушку с Украины, в Легнице взрослая местная жительница избила 13-летних украинских девочек на игровой площадке, в Плоцке на украинского подростка напали в автобусе. В то же время и польские граждане сталкиваются с нападениями со стороны граждан Украины. Так, недавно 18-летний украинец ударил ножом 30-летнюю польку в подъезде ее дома.

"Когда жертвами становятся украинские девушки, которых оскорбляют в автобусе, реакция государства и многих представителей общественной жизни быстрая и решительная. Появляются пресс-конференции, сообщения в социальных сетях, комментарии и призывы к противодействию разжиганию ненависти. Когда жертвой жестокого нападения с применением ножа становится полька, а преступником является гражданин Украины, реакция представителей власти и части средств массовой информации становится менее заметной и менее решительной", - написал Миллер в признанной в РФ экстремистской соцсети Facebook*.

Экс-премьер требует, чтобы власти Польши относились к жертвам нападений независимо от национальности.

"Жертва не должна рассматриваться по-разному из-за своего гражданства, так же как преступник не может быть оценен более мягко или строго по национальности. Единственным критерием должны быть факты и действующее законодательство. Именно равенство перед законом является одной из основ демократического государства", - написал он.

При этом Миллер заявил, что "любое впечатление, что в подобных вопросах используются разные стандарты, подрывает доверие граждан к государственным учреждениям".

Также он считает, что действия властей в данном вопросе провоцируют недовольство общества украинцами.

"Растущее недовольство частью украинских мигрантов связано не только с масштабами миграции или отдельными преступлениями. Это также подкрепляется убеждением части общественности, что насилие в отношении граждан Украины вызывает больший интерес со стороны властей и средств массовой информации, чем насилие, совершаемое гражданами Украины в отношении поляков", - написал Миллер.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН**-УПА**.

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН**-УПА**, а также присвоил наименование "Имени героев УПА**" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.

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