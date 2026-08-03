В Польше требуют приостановить действие шенгена из-за миграционного кризиса

Краткий пересказ от РИА ИИ Польская оппозиция требует от властей приостановить действие Шенгенского соглашения из-за миграционной ситуации в испанской Сеуте.

В конце июля в Сеуту массово проникли мигранты, около 60 тысяч человек за сутки, и Испания направила туда дополнительные силы безопасности.

Оппозиция требует от правительства Польши решительных действий для защиты страны от последствий миграционной политики Испании.

ВАРШАВА, 3 авг – РИА Новости. Польская оппозиция требует от властей страны приостановить действие шенгенского соглашения в связи с миграционной ситуацией в испанской Сеуте, заявил журналистам кандидат на должность премьер-министра республики от партии "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек.

В конце июля испанский автономный город Сеута , расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. При этом население самого города составляет около 85 тысяч человек.

"Мы требуем совершить действия, аналогичные тем, что немедленно предприняли такие страны, как Дания или Италия, не граничащие с Испанией, но которые приостановили действие шенгенской зоны, ввели временные проверки на границе в связи с опасностью, которая грозит Европе в результате инвазии, которую мы наблюдали на прошлой неделе", - сказал Чарнек.

Он уточнил, что требует от правительства Дональда Туска подобных действий не позже вторника.

"Мы требуем от Туска… чтобы в ближайшие дни, самое позднее завтра, он предпринял решительные действия с целью защиты Польши и поляков от последствий отсутствия ответственности и абсурдной политики властей Испании, которые мы наблюдали на прошлой неделе", - сказал Чарнек.