Рейтинг@Mail.ru
В Польше требуют приостановить действие шенгена из-за миграционного кризиса - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:09 03.08.2026
В Польше требуют приостановить действие шенгена из-за миграционного кризиса

Польская оппозиция требует приостановить действие шенгена из-за кризиса в Сеуте

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФлаг Польши
Флаг Польши - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Флаг Польши. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Польская оппозиция требует от властей приостановить действие Шенгенского соглашения из-за миграционной ситуации в испанской Сеуте.
  • В конце июля в Сеуту массово проникли мигранты, около 60 тысяч человек за сутки, и Испания направила туда дополнительные силы безопасности.
  • Оппозиция требует от правительства Польши решительных действий для защиты страны от последствий миграционной политики Испании.
ВАРШАВА, 3 авг – РИА Новости. Польская оппозиция требует от властей страны приостановить действие шенгенского соглашения в связи с миграционной ситуацией в испанской Сеуте, заявил журналистам кандидат на должность премьер-министра республики от партии "Право и справедливость" Пшемыслав Чарнек.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту. При этом население самого города составляет около 85 тысяч человек.
Граница между Испанией и Марокко в Сеуте - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
СМИ: в Сеуте оборудовали временный морг после наплыва мигрантов из Марокко
Вчера, 10:40
"Мы требуем совершить действия, аналогичные тем, что немедленно предприняли такие страны, как Дания или Италия, не граничащие с Испанией, но которые приостановили действие шенгенской зоны, ввели временные проверки на границе в связи с опасностью, которая грозит Европе в результате инвазии, которую мы наблюдали на прошлой неделе", - сказал Чарнек.
Он уточнил, что требует от правительства Дональда Туска подобных действий не позже вторника.
"Мы требуем от Туска… чтобы в ближайшие дни, самое позднее завтра, он предпринял решительные действия с целью защиты Польши и поляков от последствий отсутствия ответственности и абсурдной политики властей Испании, которые мы наблюдали на прошлой неделе", - сказал Чарнек.
Ряд представителей стран ЕС ранее раскритиковали миграционную политику Испании. В пятницу власти нескольких стран ЕС, включая Италию, Чехию, Финляндию и Данию, призвали ко временной приостановке членства Испании в шенгенской зоне на фоне наплыва мигрантов из Марокко в город-анклав Сеуту.
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
В Европе усиливаются расизм и ксенофобия, считает британский экс-посол
Вчера, 10:14
 
В миреИспанияСеутаМароккоДональд ТускЕвросоюзПраво и справедливостьНаплыв мигрантов в ИспанииПольша
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала