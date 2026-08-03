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Польский министр рассказал, кто виноват в ухудшении отношения к украинцам - РИА Новости, 03.08.2026
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13:00 03.08.2026
Польский министр рассказал, кто виноват в ухудшении отношения к украинцам

Министр Гавковский обвинил Зеленского в ухудшении отношения к украинцам в Польше

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги Украины и Польши
Флаги Украины и Польши - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр информатизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Владимир Зеленский виноват в ухудшении отношения к украинцам в стране.
ВАРШАВА, 3 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский виноват в том, что в Польше ухудшилось отношение к украинцам, заявил журналистам министр информатизации республики Кшиштоф Гавковский.
Издание Gazeta Wyborcza 17 июля сообщало, что число преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода увеличилось на треть. Лишь за последние несколько дней во Вроцлаве избили молодого человека и девушку с Украины, в Легнице взрослая местная жительница избила 13-летних украинских девочек на игровой площадке, в Плоцке на украинского подростка напали в автобусе.
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"Зеленский виноват в том, что в Польше ухудшились настроения, так как присвоил одной из бригад название, которое никогда не должно было появиться", - сказал Гавковский.
Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА*.
В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.
* Экстремистские организации, запрещенные в России
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