Краткий пересказ от РИА ИИ Министр информатизации Польши Кшиштоф Гавковский заявил, что Владимир Зеленский виноват в ухудшении отношения к украинцам в стране.

ВАРШАВА, 3 авг – РИА Новости. Владимир Зеленский виноват в том, что в Польше ухудшилось отношение к украинцам, заявил журналистам министр информатизации республики Кшиштоф Гавковский.

Издание Gazeta Wyborcza 17 июля сообщало, что число преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода увеличилось на треть. Лишь за последние несколько дней во Вроцлаве избили молодого человека и девушку с Украины, в Легнице взрослая местная жительница избила 13-летних украинских девочек на игровой площадке, в Плоцке на украинского подростка напали в автобусе.

"Зеленский виноват в том, что в Польше ухудшились настроения, так как присвоил одной из бригад название, которое никогда не должно было появиться", - сказал Гавковский.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА*.

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.