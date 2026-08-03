СМИ: в Польше украинец напал с ножом на женщину

Краткий пересказ от РИА ИИ Гражданин Украины напал с ножом на жительницу Польши, ее жизнь в опасности.

Число преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода увеличилось на треть.

Подозреваемому в нападении грозит до 25 лет тюрьмы.

ВАРШАВА, 3 авг – РИА Новости. Гражданин Украины напал с ножом на жительницу Польши, ее жизни угрожает опасность, сообщает издание Гражданин Украины напал с ножом на жительницу Польши, ее жизни угрожает опасность, сообщает издание Gazeta Wyborcza

То же издание 17 июля сообщало, что число преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода увеличилось на треть. Лишь за последние несколько дней во Вроцлаве избили молодого человека и девушку с Украины, в Легнице взрослая местная жительница избила 13-летних украинских девочек на игровой площадке, в Плоцке на украинского подростка напали прямо в автобусе.

"Полиция задержала 18-летнего мужчину, который в субботу во Вроцлавском микрорайоне Мухобур тяжело ранил ножом 30-летнюю женщину. Подозреваемый в покушении на убийство – это украинец", - говорится в сообщении.

Уточняется, что пострадавшая, в опасном для жизни состоянии он находится в госпитале.

Задержанный подозревается в покушении на убийство. Ему грозит до 25 лет тюрьмы.

В заявлении, опубликованном генеральным консульством Украины во Вроцлаве, подчеркивается, что консульство "с сожалением восприняло информацию об инциденте, произошедшем во Вроцлаве, в результате которого гражданка Республики Польша получила тяжелые телесные повреждения, а гражданин Украины был задержан правоохранительными органами по подозрению в причастности к этому преступлению".

"Мы решительно осуждаем любые проявления насилия и агрессии, независимо от того, кто является их виновником, а кто жертвой. Лицо, совершающее преступление, должно нести ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Польша", – говорится в заявлении.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах - Волынскую резню - Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на украинских националистах из ОУН-УПА*.

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень. Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей ОУН-УПА*, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши - ордена Белого Орла.