В Польше растет число преступлений, жертвами которых становятся украинцы

Краткий пересказ от РИА ИИ Число преступлений, жертвами которых становятся граждане Украины, растет в Польше.

Наблюдается серьезный рост преступлений по мотивам ненависти на национальной почве — 30% в 2025 году по сравнению с 2024 годом.

По распоряжению командующего полицией создана оперативная группа для борьбы с такими преступлениями.

ВАРШАВА, 3 авг – РИА Новости. Число преступлений, жертвами которых становятся граждане Украины, растет в Польше, заявил в эфире радиостанции RMF24 замглавы польского МВД Чеслав Мрочек.

"Число преступлений, правонарушений, где жертвами становятся граждане Украины , растет", - сказал он.

Также заместитель министра указал на общий рост числа преступлений по мотивам ненависти на национальной почве.

"Если говорить о преступлениях, мотивированных ненавистью из-за национальной или этнической принадлежности, то мы наблюдаем серьезный рост – 30% в 2025 по сравнению с 2024 годом", - добавил он.

По словам Мрочека, в связи с этим по распоряжению командующего полицией создана оперативная группа.

"Генеральным прокурором также разработаны методы проведения подготовительных процедур и расследований, назначены специальные координаторы. Самое главное, возможности полиции позволяют эффективно задерживать преступников. Поэтому неизбежность наказания здесь имеет первостепенное значение", - отметил он.

Вместе с тем замминистра не считает нужным ужесточать наказание виновных.