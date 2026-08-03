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В Польше растет число преступлений, жертвами которых становятся украинцы - РИА Новости, 03.08.2026
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11:11 03.08.2026 (обновлено: 11:51 03.08.2026)
В Польше растет число преступлений, жертвами которых становятся украинцы

МВД Польши: число преступлений, жертвами которых становятся украинцы, растет

© Shutterstock/FOTODOM / FotoDaxАвтомобиль полиции в Польше
Автомобиль полиции в Польше - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Shutterstock/FOTODOM / FotoDax
Автомобиль полиции в Польше. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Число преступлений, жертвами которых становятся граждане Украины, растет в Польше.
  • Наблюдается серьезный рост преступлений по мотивам ненависти на национальной почве — 30% в 2025 году по сравнению с 2024 годом.
  • По распоряжению командующего полицией создана оперативная группа для борьбы с такими преступлениями.
ВАРШАВА, 3 авг – РИА Новости. Число преступлений, жертвами которых становятся граждане Украины, растет в Польше, заявил в эфире радиостанции RMF24 замглавы польского МВД Чеслав Мрочек.
"Число преступлений, правонарушений, где жертвами становятся граждане Украины, растет", - сказал он.
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Также заместитель министра указал на общий рост числа преступлений по мотивам ненависти на национальной почве.
"Если говорить о преступлениях, мотивированных ненавистью из-за национальной или этнической принадлежности, то мы наблюдаем серьезный рост – 30% в 2025 по сравнению с 2024 годом", - добавил он.
По словам Мрочека, в связи с этим по распоряжению командующего полицией создана оперативная группа.
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"Генеральным прокурором также разработаны методы проведения подготовительных процедур и расследований, назначены специальные координаторы. Самое главное, возможности полиции позволяют эффективно задерживать преступников. Поэтому неизбежность наказания здесь имеет первостепенное значение", - отметил он.
Вместе с тем замминистра не считает нужным ужесточать наказание виновных.
"Я не вижу необходимости ужесточать здесь наказания", — сказал Мрочек.
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