Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве. Архивное фото

Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве

Польский политолог объяснил, что теперь ждет украинцев в его стране

Краткий пересказ от РИА ИИ По мнению польского политолога Марека Мишкевича, власти и оппозиция не будут активно бороться с нападениями радикалов на украинцев из-за внутриполитической борьбы.

По его словам, праворадикальное объединение "Конфедерация" и ее сателлиты могут сыграть ключевую роль в формировании будущего правительства Польши, что оказывает влияние на политику по отношению к украинцам.

ВАРШАВА, 3 авг — РИА Новости. Польские власти не будут особенно рьяно защищать украинцев от нападений радикалов, поделился мнением с РИА Новости польский политолог Марек Мишкевич.

Издание Gazeta Wyborcza 17 июля сообщало, что число преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода увеличилось на треть. Лишь за последние несколько дней во Вроцлаве избили молодого человека и девушку, в Легнице взрослая местная жительница избила 13-летних девочек на игровой площадке, а в Плоцке на подростка напали прямо в автобусе.

"Ожидать от властей сейчас особенно упорной борьбы с нападениями на украинцев не приходится, как и не приходится ожидать из лагеря оппозиции однозначного осуждения антиукраинских проявлений", — сказал Мишкевич.

Он пояснил, что на действия и риторику польских властей оказывает существенное давление внутриполитическая борьба.

« "Даже в такое явление, как усиливающиеся нападения на украинцев, вмешалась политика, а точнее — приближающиеся парламентские выборы, которые должны пройти в будущем году", — отметил собеседник агентства.

Мишкевич указал, что, по данным всех социологических опросов, ни одна из двух основных конкурирующих партий — "Гражданская коалиция" Дональда Туска и "Право и справедливость" Ярослава Качиньского — даже не приближаются к вероятности самостоятельно сформировать правительство.

« "Именно в этой ситуации на первый план выходит праворадикальное объединение "Конфедерация" и ее сателлиты. По данным соцопросов, за данную политическую силу готовы проголосовать от 15% до 20% избирателей. Это означает, что в коалиции с "Конфедерацией" сформировать правительство смогут хоть партия Туска, хоть партия Качиньского", — пояснил политолог.

По словам эксперта, в такой ситуации праворадикалы из "Конфедерации" уже давно перестали быть "нерукопожатными" — наоборот, "их хотят ублажить все политические силы, претендующие на власть". Именно поэтому ни власть, ни оппозиция не будут активно бороться с нападениями радикалов на украинцев, считает Мишкевич.

Отношения Варшавы и Киева много лет осложняет вопрос трактовки массового убийства украинскими националистами в основном польского населения Волыни, Восточной Галиции и соседних регионов в 1939-1945 годах. Пик расправ в 1943-1945 годах — Волынскую резню — Варшава признала геноцидом, ответственность за который лежит на ОУН*-УПА*.

В 2026 году конфликт вышел на новый уровень – Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из главарей националистов, а также присвоил наименование "Имени героев УПА*" подразделению ВСУ. За это его лишили высшей награды Польши — ордена Белого Орла.