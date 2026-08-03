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Польский политолог объяснил, что теперь ждет украинцев в его стране - РИА Новости, 03.08.2026
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03:43 03.08.2026 (обновлено: 05:33 03.08.2026)
Польский политолог объяснил, что теперь ждет украинцев в его стране

Политолог Мишкевич: власти Польши не будут рьяно защищать украинцев от нападений

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве
Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Сотрудники полиции на одной из улиц в Варшаве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По мнению польского политолога Марека Мишкевича, власти и оппозиция не будут активно бороться с нападениями радикалов на украинцев из-за внутриполитической борьбы.
  • По его словам, праворадикальное объединение "Конфедерация" и ее сателлиты могут сыграть ключевую роль в формировании будущего правительства Польши, что оказывает влияние на политику по отношению к украинцам.
ВАРШАВА, 3 авг — РИА Новости. Польские власти не будут особенно рьяно защищать украинцев от нападений радикалов, поделился мнением с РИА Новости польский политолог Марек Мишкевич.
Издание Gazeta Wyborcza 17 июля сообщало, что число преступлений в отношении украинцев в Польше за полгода увеличилось на треть. Лишь за последние несколько дней во Вроцлаве избили молодого человека и девушку, в Легнице взрослая местная жительница избила 13-летних девочек на игровой площадке, а в Плоцке на подростка напали прямо в автобусе.
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"Ожидать от властей сейчас особенно упорной борьбы с нападениями на украинцев не приходится, как и не приходится ожидать из лагеря оппозиции однозначного осуждения антиукраинских проявлений", — сказал Мишкевич.
Он пояснил, что на действия и риторику польских властей оказывает существенное давление внутриполитическая борьба.
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"Даже в такое явление, как усиливающиеся нападения на украинцев, вмешалась политика, а точнее — приближающиеся парламентские выборы, которые должны пройти в будущем году", — отметил собеседник агентства.
Мишкевич указал, что, по данным всех социологических опросов, ни одна из двух основных конкурирующих партий — "Гражданская коалиция" Дональда Туска и "Право и справедливость" Ярослава Качиньского — даже не приближаются к вероятности самостоятельно сформировать правительство.
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"Именно в этой ситуации на первый план выходит праворадикальное объединение "Конфедерация" и ее сателлиты. По данным соцопросов, за данную политическую силу готовы проголосовать от 15% до 20% избирателей. Это означает, что в коалиции с "Конфедерацией" сформировать правительство смогут хоть партия Туска, хоть партия Качиньского", — пояснил политолог.
По словам эксперта, в такой ситуации праворадикалы из "Конфедерации" уже давно перестали быть "нерукопожатными" — наоборот, "их хотят ублажить все политические силы, претендующие на власть". Именно поэтому ни власть, ни оппозиция не будут активно бороться с нападениями радикалов на украинцев, считает Мишкевич.
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