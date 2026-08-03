Поддубный рассказал, почему идет в Госдуму от "Единой России"

Краткий пересказ от РИА ИИ Евгений Поддубный, Герой РФ и представитель федеральной пятерки списка "Единой России", баллотируется в Государственную думу от ЕР.

Поддубный отметил, что "Единая Россия" сориентировала свою народную программу на поддержку ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму, Герой РФ Евгений Поддубный рассказал, что баллотируется в Государственную думу от ЕР, поскольку партия обладает теми ресурсами и возможностями, которые помогут стране стать сильнее.

"Для меня это возможность, потому что правящая партия, партия президента, ее создавал Владимир Владимирович (Путин - ред.), обладает тем ресурсом и теми возможностями, которые, как мне кажется, сейчас надо использовать для того, чтобы стать сильнее", - сказал он в комментарии Владимиру Соловьеву для ИС "Вести"

Поддубный отметил, что "Единой России" удалось сориентировать все пункты народной программы на изменившуюся обстановку: на поддержку ветеранов специальной военной операции и членов их семей.

"В программе появились очень серьезные направления, которые касаются и переподготовки фронтовиков в мирной жизни, образовательные программы", - подчеркнул Герой России.

Он добавил, что более 70 участников СВО идут на выборы депутатов Госдумы от "Единой России", и это является гарантией того, что "все не зря".

"Более того, там уже более 160 законов принято по инициативе "Единой России". Все касаются законов, которые напрямую влияют на жизнь ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Это надо делать", - сказал Поддубный.