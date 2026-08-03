Рейтинг@Mail.ru
Поддубный рассказал, почему идет в Госдуму от "Единой России" - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:18 03.08.2026

Поддубный рассказал, почему идет в Госдуму от "Единой России"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЕвгений Поддубный
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Евгений Поддубный. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Евгений Поддубный, Герой РФ и представитель федеральной пятерки списка "Единой России", баллотируется в Государственную думу от ЕР.
  • Поддубный отметил, что "Единая Россия" сориентировала свою народную программу на поддержку ветеранов специальной военной операции и членов их семей.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Представитель федеральной пятерки списка "Единой России" на выборах в Госдуму, Герой РФ Евгений Поддубный рассказал, что баллотируется в Государственную думу от ЕР, поскольку партия обладает теми ресурсами и возможностями, которые помогут стране стать сильнее.
"Для меня это возможность, потому что правящая партия, партия президента, ее создавал Владимир Владимирович (Путин - ред.), обладает тем ресурсом и теми возможностями, которые, как мне кажется, сейчас надо использовать для того, чтобы стать сильнее", - сказал он в комментарии Владимиру Соловьеву для ИС "Вести".
Секретарь Генерального совета партии Единая Россия Владимир Якушев и заместитель генерального директора ВГТРК, Герой России Евгений Поддубный перед началом заседания ЦИК РФ. 21 июля 2026 года - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Поддубный рассказал о мерах поддержки ветеранов СВО в программе ЕР
21 июля, 11:23
Поддубный отметил, что "Единой России" удалось сориентировать все пункты народной программы на изменившуюся обстановку: на поддержку ветеранов специальной военной операции и членов их семей.
"В программе появились очень серьезные направления, которые касаются и переподготовки фронтовиков в мирной жизни, образовательные программы", - подчеркнул Герой России.
Он добавил, что более 70 участников СВО идут на выборы депутатов Госдумы от "Единой России", и это является гарантией того, что "все не зря".
"Более того, там уже более 160 законов принято по инициативе "Единой России". Все касаются законов, которые напрямую влияют на жизнь ветеранов специальной военной операции и членов их семей. Это надо делать", - сказал Поддубный.
Президент назначил выборы депутатов Государственной думы девятого созыва на 20 сентября 2026 года. Голосование пройдет в три дня - с 18 по 20 сентября. Глава государства называл предстоящие выборы в Госдуму важнейшим внутриполитическим событием страны.
Евгений Поддубный - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Поддубный: десантники усилили ЕР, усилят Госдуму и всю страну
2 августа, 20:04
 
ПолитикаРоссияЕвгений ПоддубныйВладимир Соловьев (телеведущий)Единая РоссияГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала