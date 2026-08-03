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Провокации от "лженаблюдателей" готовят перед выборами, сообщили в Госдуме - РИА Новости, 03.08.2026
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Выборы в Государственную думу
 
08:27 03.08.2026 (обновлено: 08:39 03.08.2026)
Провокации от "лженаблюдателей" готовят перед выборами, сообщили в Госдуме

Пискарев: провокации с участием "лженаблюдателей" готовятся перед выборами в РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о подготовке провокаций с участием специально обученных за границей «лженаблюдателей» в преддверии выборов в России.
  • «Лженаблюдатели» намерены дискредитировать избирательный процесс посредством провоцирования конфликтов на избирательных участках и подачи жалоб о вымышленных нарушениях.
  • Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ взаимодействует с ЦИК России и правоохранительными органами для пресечения провокаций в ходе предстоящих выборов.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Провокации с участием специально обученных за границей "лженаблюдателей" готовятся в преддверии выборов в России, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
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"К выборам готовятся провокации с участием специально обученных за границей "лженаблюдателей", - предупредил Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

Он добавил, что посредством провоцирования конфликтов на избирательных участках и подачи жалоб о вымышленных нарушениях "лженаблюдатели" намерены дискредитировать избирательный процесс.
Так, по словам Пискарева, иноагенты привлекают беглых политологов и бывших муниципальных депутатов к проведению онлайн-курсов для псевдонаблюдателей, которых знакомят с правовой базой, цифровым активизмом и взаимодействием со СМИ.
"В работе по пресечению провокаций в ходе предстоящих выборов находимся в тесном взаимодействии с ЦИК России и правоохранительными органами", - заключил председатель комиссии.
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Выборы в Государственную думуОбществоРоссияГосдума РФВасилий Пискарев
 
 
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