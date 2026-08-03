Провокации от "лженаблюдателей" готовят перед выборами, сообщили в Госдуме

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель комиссии Госдумы Василий Пискарев заявил о подготовке провокаций с участием специально обученных за границей «лженаблюдателей» в преддверии выборов в России.

«Лженаблюдатели» намерены дискредитировать избирательный процесс посредством провоцирования конфликтов на избирательных участках и подачи жалоб о вымышленных нарушениях.

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ взаимодействует с ЦИК России и правоохранительными органами для пресечения провокаций в ходе предстоящих выборов.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Провокации с участием специально обученных за границей "лженаблюдателей" готовятся в преддверии выборов в России, заявил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.

« "К выборам готовятся провокации с участием специально обученных за границей "лженаблюдателей", - предупредил Пискарев, его слова приводятся в Telegram-канале комиссии.

Он добавил, что посредством провоцирования конфликтов на избирательных участках и подачи жалоб о вымышленных нарушениях "лженаблюдатели" намерены дискредитировать избирательный процесс.

Так, по словам Пискарева, иноагенты привлекают беглых политологов и бывших муниципальных депутатов к проведению онлайн-курсов для псевдонаблюдателей, которых знакомят с правовой базой, цифровым активизмом и взаимодействием со СМИ.