Трамп ежедневно будет оценивать переговоры с Ираном, заявил Уитакер

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэттью Уитакер заявил, что Дональд Трамп будет ежедневно оценивать прогресс в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.
- «Красными линиями» переговоров являются вопросы полноценного возобновления судоходства в Ормузском проливе и недопущения получения Ираном ядерного оружия.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на ежедневной основе будет оценивать прогресс в переговорах Вашингтона и Тегерана, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
Трамп 2 августа заявил, что ожидает возобновления переговоров в понедельник во второй половине дня, однако не уточнил, кто примет в них участие.
"Президент не устанавливал сроки (возобновления военных действий - ред.). Очевидно, что он будет каждый день оценивать, есть ли прогресс в переговорах, приближаются ли стороны к соглашению по "красным линиям", о которых он говорил очень четко", - сказал Уитакер в эфире телеканала Fox News.
В качестве "красных линий" он отметил вопрос полноценного возобновления судоходства в Ормузском проливе и недопущение получения Ираном ядерного оружия.
"Это два ключевых момента переговоров. Я думаю, мы близки к заключению этой сделки", - добавил дипломат.
В понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник в одной из стран Ближнего Востока сообщало, что Вашингтон и Тегеран обсудят на предстоящих переговорах открытие Ормузского пролива, прекращение атак в регионе и снятие морской блокады Ирана.