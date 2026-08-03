Трамп ежедневно будет оценивать переговоры с Ираном, заявил Уитакер

Краткий пересказ от РИА ИИ Мэттью Уитакер заявил, что Дональд Трамп будет ежедневно оценивать прогресс в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.

«Красными линиями» переговоров являются вопросы полноценного возобновления судоходства в Ормузском проливе и недопущения получения Ираном ядерного оружия.

ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на ежедневной основе будет оценивать прогресс в переговорах Вашингтона и Тегерана, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.

Трамп 2 августа заявил, что ожидает возобновления переговоров в понедельник во второй половине дня, однако не уточнил, кто примет в них участие.

"Президент не устанавливал сроки (возобновления военных действий - ред.). Очевидно, что он будет каждый день оценивать, есть ли прогресс в переговорах, приближаются ли стороны к соглашению по "красным линиям", о которых он говорил очень четко", - сказал Уитакер в эфире телеканала Fox News

В качестве "красных линий" он отметил вопрос полноценного возобновления судоходства в Ормузском проливе и недопущение получения Ираном ядерного оружия.

"Это два ключевых момента переговоров. Я думаю, мы близки к заключению этой сделки", - добавил дипломат.