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Трамп ежедневно будет оценивать переговоры с Ираном, заявил Уитакер - РИА Новости, 03.08.2026
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17:12 03.08.2026
Трамп ежедневно будет оценивать переговоры с Ираном, заявил Уитакер

Уитакер: Трамп ежедневно будет оценивать прогресс в переговорах с Ираном

© AP Photo / Paul VernonПостоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Paul Vernon
Постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэттью Уитакер заявил, что Дональд Трамп будет ежедневно оценивать прогресс в переговорах между Вашингтоном и Тегераном.
  • «Красными линиями» переговоров являются вопросы полноценного возобновления судоходства в Ормузском проливе и недопущения получения Ираном ядерного оружия.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на ежедневной основе будет оценивать прогресс в переговорах Вашингтона и Тегерана, заявил постпред США при НАТО Мэттью Уитакер.
Трамп 2 августа заявил, что ожидает возобновления переговоров в понедельник во второй половине дня, однако не уточнил, кто примет в них участие.
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"Президент не устанавливал сроки (возобновления военных действий - ред.). Очевидно, что он будет каждый день оценивать, есть ли прогресс в переговорах, приближаются ли стороны к соглашению по "красным линиям", о которых он говорил очень четко", - сказал Уитакер в эфире телеканала Fox News.
В качестве "красных линий" он отметил вопрос полноценного возобновления судоходства в Ормузском проливе и недопущение получения Ираном ядерного оружия.
"Это два ключевых момента переговоров. Я думаю, мы близки к заключению этой сделки", - добавил дипломат.
В понедельник агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник в одной из стран Ближнего Востока сообщало, что Вашингтон и Тегеран обсудят на предстоящих переговорах открытие Ормузского пролива, прекращение атак в регионе и снятие морской блокады Ирана.
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