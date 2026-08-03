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Пентагон подписал соглашения для увеличения выпуска ракет Patriot и THAAD - РИА Новости, 03.08.2026
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15:40 03.08.2026 (обновлено: 15:48 03.08.2026)
Пентагон подписал соглашения для увеличения выпуска ракет Patriot и THAAD

Пентагон подписал соглашения о расширении производства ракет Patriot и THAAD

© U.S. ArmyЗенитно-ракетный комплекс Patriot
Зенитно-ракетный комплекс Patriot - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© U.S. Army
Зенитно-ракетный комплекс Patriot. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон сообщил о подписании рамочных соглашений с Northrop Grumman и Lockheed Martin для увеличения производства ракет-перехватчиков Patriot и THAAD.
  • Договоренности позволят увеличить объемы производства систем Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) в три раза, а систем Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) — в четыре раза.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Пентагон сообщил о подписанных рамочных соглашениях с Northrop Grumman и Lockheed Martin, направленных на кратное увеличение производства ракет-перехватчиков Patriot и THAAD.
"Министерство войны США совместно с компаниями Northrop Grumman и Lockheed Martin объявило сегодня о заключении двух рамочных соглашений, направленных на расширение производственных мощностей по выпуску критически важных компонентов для ракет-перехватчиков", - говорится в сообщении.
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Ведомство указывает, что договоренности играют ключевую роль в обеспечении долгосрочных гарантий спроса для основных поставщиков, "что позволит увеличить объемы производства систем Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) в три раза, а систем Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) — в четыре раза".
По данным ведомства, в рамках соглашений будет обеспечено значительное увеличение производственных мощностей в рамках программы модернизации ракетного сегмента, а также предусмотрено создание второго источника поставок твердотопливных двигателей.
"Соглашение позволит увеличить в четыре раза выпуск конструктивных элементов перехватчиков THAAD. Сюда входят такие критически важные детали, как корпуса средней части ракеты, защитные крышки головной части и узлы направляющих", - указал Пентагон.
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