Пентагон подписал соглашения для увеличения выпуска ракет Patriot и THAAD

Краткий пересказ от РИА ИИ Пентагон сообщил о подписании рамочных соглашений с Northrop Grumman и Lockheed Martin для увеличения производства ракет-перехватчиков Patriot и THAAD.

Договоренности позволят увеличить объемы производства систем Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) в три раза, а систем Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) — в четыре раза.

ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Пентагон сообщил о подписанных рамочных соглашениях с Northrop Grumman и Lockheed Martin, направленных на кратное увеличение производства ракет-перехватчиков Patriot и THAAD.

"Министерство войны США совместно с компаниями Northrop Grumman и Lockheed Martin объявило сегодня о заключении двух рамочных соглашений, направленных на расширение производственных мощностей по выпуску критически важных компонентов для ракет-перехватчиков", - говорится в сообщении.

Ведомство указывает, что договоренности играют ключевую роль в обеспечении долгосрочных гарантий спроса для основных поставщиков, "что позволит увеличить объемы производства систем Patriot Advanced Capability-3 (PAC-3) в три раза, а систем Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) — в четыре раза".

По данным ведомства, в рамках соглашений будет обеспечено значительное увеличение производственных мощностей в рамках программы модернизации ракетного сегмента, а также предусмотрено создание второго источника поставок твердотопливных двигателей.