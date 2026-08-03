Пентагон ищет креативные способы оказать давление на Иран, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Пентагон ищет «креативные и нетрадиционные» способы давления на Иран, сообщает телеканал CNN.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявлял, что воздушные бомбардировки имеют ограниченное действие и предупредил президента США о критическом дефиците ракет-перехватчиков ПВО.

Трамп заявил, что США отменили запланированную на выходные атаку на Иран, в том числе по просьбе самого Тегерана, и анонсировал двусторонние переговоры на 3 августа.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пентагон ищет "креативные и нетрадиционные" способы оказать давление на Иран, сообщает телеканал Пентагон ищет "креативные и нетрадиционные" способы оказать давление на Иран, сообщает телеканал CNN со ссылкой на письмо неназванного высокопоставленного представителя разведки в американском Центральном командовании группе военных аналитиков.

"Мы ищем новые креативные и нетрадиционные варианты оказать давление на Иран и наказать его", - цитирует телеканал текст этого обращения.

Этот запрос был направлен по электронной почте 29 июля "широкой группе военных аналитиков", утверждает источник CNN. Еще один источник сообщил, что Центральное командование рассматривает все варианты, признавая, что ему нужно пересмотреть стратегию, говорится в материале.

« "В конечном счете президент (США) захочет (заключить) сделку, так что он постоянно будет искать варианты, как надавить и выпутаться из этого… Иногда нужны креативные умы, особенно когда у вас иссякают традиционные варианты", - сказал источник канала.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн уже открыто заявлял, что одни только воздушные бомбардировки "имеют ограниченное действие". Он предупреждал президента США Дональда Трампа о критическом дефиците ракет-перехватчиков ПВО. По его оценке, истощение арсеналов на Ближнем Востоке создает серьезные риски для национальной безопасности США, говорится в публикации.

В то же время ЦРУ и военная разведка, по данным CNN, пришли к выводу, что удары не повлекут за собой смену переговорной позиции Ирана.

Трамп в воскресенье 2 августа заявил, что США отменили запланированную на выходные атаку на Иран в том числе по просьбе самого Тегерана, но готовы вернуться к бомбежкам в любой момент. По его словам, 3 августа должны состояться двусторонние переговоры, однако деталей американский лидер не привел.

Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.