Рейтинг@Mail.ru
Пентагон ищет креативные способы оказать давление на Иран, пишут СМИ - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:20 03.08.2026
Пентагон ищет креативные способы оказать давление на Иран, пишут СМИ

CNN: Пентагон ищет креативные и нетрадиционные способы оказать давление на Иран

© Фото : David B. GleasonПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : David B. Gleason
Пентагон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пентагон ищет «креативные и нетрадиционные» способы давления на Иран, сообщает телеканал CNN.
  • Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн заявлял, что воздушные бомбардировки имеют ограниченное действие и предупредил президента США о критическом дефиците ракет-перехватчиков ПВО.
  • Трамп заявил, что США отменили запланированную на выходные атаку на Иран, в том числе по просьбе самого Тегерана, и анонсировал двусторонние переговоры на 3 августа.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Пентагон ищет "креативные и нетрадиционные" способы оказать давление на Иран, сообщает телеканал CNN со ссылкой на письмо неназванного высокопоставленного представителя разведки в американском Центральном командовании группе военных аналитиков.
"Мы ищем новые креативные и нетрадиционные варианты оказать давление на Иран и наказать его", - цитирует телеканал текст этого обращения.
Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 02.08.2026
Глава МИД Ирана предупредил об ответственности за содействие атакам США
2 августа, 00:23
Этот запрос был направлен по электронной почте 29 июля "широкой группе военных аналитиков", утверждает источник CNN. Еще один источник сообщил, что Центральное командование рассматривает все варианты, признавая, что ему нужно пересмотреть стратегию, говорится в материале.
«
"В конечном счете президент (США) захочет (заключить) сделку, так что он постоянно будет искать варианты, как надавить и выпутаться из этого… Иногда нужны креативные умы, особенно когда у вас иссякают традиционные варианты", - сказал источник канала.
Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн уже открыто заявлял, что одни только воздушные бомбардировки "имеют ограниченное действие". Он предупреждал президента США Дональда Трампа о критическом дефиците ракет-перехватчиков ПВО. По его оценке, истощение арсеналов на Ближнем Востоке создает серьезные риски для национальной безопасности США, говорится в публикации.
В то же время ЦРУ и военная разведка, по данным CNN, пришли к выводу, что удары не повлекут за собой смену переговорной позиции Ирана.
Вид на телебашню Бордж-е Милад в Тегеране - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Лондон, София и Киев заверили Тегеран, что не будут воевать против Ирана
Вчера, 00:08
Трамп в воскресенье 2 августа заявил, что США отменили запланированную на выходные атаку на Иран в том числе по просьбе самого Тегерана, но готовы вернуться к бомбежкам в любой момент. По его словам, 3 августа должны состояться двусторонние переговоры, однако деталей американский лидер не привел.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив.
Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Суда в Ормузском проливе - РИА Новости, 1920, 01.08.2026
Иран назвал вопрос Ормузского пролива предлогом для атак США, пишут СМИ
1 августа, 22:59
 
В миреИранСШАТегеран (город)Дональд ТрампМинистерство обороны СШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала