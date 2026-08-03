В Приангарье расследуют причину массовой гибели пчел

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В поселке Харик Куйтунского района Приангарья массово погибли пчелы.
- Пасечники винят в произошедшем сельхозпроизводителей, которые обрабатывают посевы пестицидами.
- Управление Россельхознадзора и отделение Народного фронта в Иркутской области проводят расследование.
ИРКУТСК, 3 авг — РИА Новости. В Иркутской области расследуют массовую гибель пчел в Куйтунском районе, сообщила местная администрация.
"Управление Россельхознадзора приняло обращение в работу и проводит выяснение причин произошедшего. Администрация Куйтунского района держит ситуацию на контроле и прикладывает все усилия для установления причин гибели пчел и предотвращения подобных случаев в будущем", — говорится в релизе.
Пчелы массово погибли в конце июля в поселке Харик, где традиционно занимаются производством меда. Пасечники винят в произошедшем аграриев, которые обрабатывают посевы пестицидами.
Ситуацию взяло на контроль иркутское отделение Народного фронта. Оно направило обращения в природоохранную прокуратуру, региональный Минсельхоз и управление Россельхознадзора.
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