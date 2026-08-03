В Приангарье расследуют причину массовой гибели пчел

ИРКУТСК, 3 авг — РИА Новости. В Иркутской области расследуют массовую гибель пчел в Куйтунском районе, сообщила местная администрация.

Пчелы массово погибли в конце июля в поселке Харик, где традиционно занимаются производством меда. Пасечники винят в произошедшем аграриев, которые обрабатывают посевы пестицидами.