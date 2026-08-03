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В Тюменской области паводком подтопило более 120 домов - РИА Новости, 03.08.2026
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09:32 03.08.2026
В Тюменской области паводком подтопило более 120 домов

Моор: 122 дома и 1,8 тысячи участков подтопило паводком в Тюменской области

© РИА НовостиПаводок в Тюмени
Паводок в Тюмени - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости
Паводок в Тюмени
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Паводковыми водами в Тюмени и Тюменском округе подтоплено 122 жилых дома и 1854 приусадебных участка.
  • Из опасной зоны эвакуировано 53 человека, в том числе девять детей.
ТЮМЕНЬ, 3 авг – РИА Новости. Паводковыми водами в Тюмени и Тюменском округе подтоплено 122 жилых дома и 1854 приусадебных участка, сообщил губернатор Александр Моор.
Ранее в Тюменской области из-за сильного паводка на реке Туре был введен режим ЧС в Тюмени и Тюменском округе.
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"В Тюмени и Тюменском округе подтоплено 122 жилых дома и 1854 приусадебных участка. Из опасной зоны эвакуировано 53 человека, в том числе девять детей. 38 размещены в пунктах временного пребывания, остальные у родственников. Продолжаем работы по защите населенных пунктов от большой воды, держу ситуацию на личном контроле", - сообщил Моор в своем канале на платформе "Макс".
По данным чат-бота "Паводок. Инфо", на утро понедельника уровень воды в Туре в Тюмени снизился на один сантиметр - до 895 сантиметров (отметка опасного явления - 850). Река Пышма у села Богандинского в Тюменском округе за сутки прибыла на 11 сантиметров - до 610 сантиметров, до критического уровня здесь еще 52 сантиметра.
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ПроисшествияТюменьТюменская областьАлександр Моор
 
 
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