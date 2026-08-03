В Тюменской области паводком подтопило более 120 домов

Ранее в Тюменской области из-за сильного паводка на реке Туре был введен режим ЧС в Тюмени и Тюменском округе.

По данным чат-бота "Паводок. Инфо", на утро понедельника уровень воды в Туре в Тюмени снизился на один сантиметр - до 895 сантиметров (отметка опасного явления - 850). Река Пышма у села Богандинского в Тюменском округе за сутки прибыла на 11 сантиметров - до 610 сантиметров, до критического уровня здесь еще 52 сантиметра.