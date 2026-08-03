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Жители подтопленного паводком Спасска-Дальнего в Приморье получат выплаты - РИА Новости, 03.08.2026
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05:30 03.08.2026
Жители подтопленного паводком Спасска-Дальнего в Приморье получат выплаты

Жители Спасска-Дальнего получат до ста тысяч рублей за утрату имущества

© Кожемяко | официально/TelegramПоследствия паводка в Приморье
Последствия паводка в Приморье - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Кожемяко | официально/Telegram
Последствия паводка в Приморье. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жители Спасска-Дальнего, чьи дома и участки пострадали от паводка, получат выплаты от 10 тысяч до 100 тысяч рублей.
  • За потерянный урожай установлена выплата в 5 тысяч рублей, а за полную утрату имущества предусмотрена выплата в 100 тысяч рублей.
  • На утро понедельника в Спасске-Дальнем подтоплено 16 жилых домов, а в четырех районах Приморья от паводка пострадали 182 участка.
ВЛАДИВОСТОК, 3 авг - РИА Новости. Жители Спасска-Дальнего в Приморье, чьи дома и участки пострадали от паводка, получат выплаты в размере до 100 тысяч рублей, сообщил глава муниципального округа Олег Митрофанов.
"С 3 августа начинают свою работу комиссии по оценке ущерба. Выплаты будут от 10 тысяч до 100 тысяч рублей, за потерянный урожай установлена выплата в 5 тысяч рублей", - написал Митрофанов в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что выплата в 100 тысяч рублей предусмотрена за полную утрату имущества владельцам домов, пострадавшим от подтопления. Местные власти помогут в откачке воды с огородов и придомовых территорий, предоставят оборудование для просушки помещений.
По информации ГУ МЧС на утро понедельника, в Спасске-Дальнем подтоплено 16 жилых домов. В целом, в четырех районах Приморья от паводка пострадали 182 участка.
В Приморье 1-2 августа действовало штормовое предупреждение из-за сильных ливней. Местами подмыло дороги. Два моста обрушились в Михайловском и Шкотовском округах.
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