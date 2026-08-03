В Красноярском крае ищут двух пациентов, сбежавших из медучреждения

Краткий пересказ от РИА ИИ В городе Канске Красноярского края полиция и волонтеры разыскивают двух пациентов специализированного медицинского учреждения.

Ушедшие из стационара — женщина 1990 года рождения и мужчина 1984 года рождения — нуждаются в медицинской помощи.

К поисковым мероприятиям подключились сотрудники уголовного розыска, участковой и наружных служб ОВД.

КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Полиция и волонтеры разыскивают двух пациентов специализированного медицинского учреждения в городе Канске Красноярского края, в воскресенье вечером самовольно покинувших стационар, по данным 2ГИС, на этой улице находится психоневрологический интернат.

« "Сегодня в дежурную часть О МВД России "Канский" поступило сообщение из специализированного медицинского учреждения об оказании содействия в поиске ушедших пациентов из стационара. Как выяснили полицейские, учреждение покинули давно жившие в нём женщина 1990 года рождения и мужчина 1984 года рождения. Их отсутствие заметили после отбоя, ночью", - сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.

Согласно информации, размещенной на странице во "ВКонтакте" в группе волонтеров "Поиск пропавших детей" им. Оксаны Василишиной, пациенты ушли из учреждения, расположенного по улице Муромская, и нуждаются в медицинской помощи.

По данным цифрового сервиса 2ГИС, на улице Муромская в Канске находятся здания взрослого и детского инфекционных отделений Канской больницы, а также Канский психоневрологический интернат.