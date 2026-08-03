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В Красноярском крае ищут двух пациентов, сбежавших из медучреждения - РИА Новости, 03.08.2026
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12:52 03.08.2026 (обновлено: 13:11 03.08.2026)
В Красноярском крае ищут двух пациентов, сбежавших из медучреждения

МВД: в Красноярском крае ищут двух пациентов, сбежавших из спецмедучреждения

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В городе Канске Красноярского края полиция и волонтеры разыскивают двух пациентов специализированного медицинского учреждения.
  • Ушедшие из стационара — женщина 1990 года рождения и мужчина 1984 года рождения — нуждаются в медицинской помощи.
  • К поисковым мероприятиям подключились сотрудники уголовного розыска, участковой и наружных служб ОВД.
КРАСНОЯРСК, 3 авг - РИА Новости. Полиция и волонтеры разыскивают двух пациентов специализированного медицинского учреждения в городе Канске Красноярского края, в воскресенье вечером самовольно покинувших стационар, по данным 2ГИС, на этой улице находится психоневрологический интернат.
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"Сегодня в дежурную часть ОМВД России "Канский" поступило сообщение из специализированного медицинского учреждения об оказании содействия в поиске ушедших пациентов из стационара. Как выяснили полицейские, учреждение покинули давно жившие в нём женщина 1990 года рождения и мужчина 1984 года рождения. Их отсутствие заметили после отбоя, ночью", - сообщили РИА Новости в краевом главке МВД.
Согласно информации, размещенной на странице во "ВКонтакте" в группе волонтеров "Поиск пропавших детей" им. Оксаны Василишиной, пациенты ушли из учреждения, расположенного по улице Муромская, и нуждаются в медицинской помощи.
По данным цифрового сервиса 2ГИС, на улице Муромская в Канске находятся здания взрослого и детского инфекционных отделений Канской больницы, а также Канский психоневрологический интернат.
По данным МВД, к поисковым мероприятиям сразу подключились сотрудники уголовного розыска, участковой и наружных служб ОВД.
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