США и Иран обсудят открытие Ормузского пролива, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вашингтон и Тегеран обсудят на предстоящих переговорах открытие Ормузского пролива, прекращение атак в регионе и снятие морской блокады Ирана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
- В обмен на открытие пролива и прекращение атак США обязуются прекратить морскую блокаду Ирана и разрешить Тегерану экспортировать нефть.
- Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает возобновления переговоров в понедельник во второй половине дня.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Вашингтон и Тегеран обсудят на предстоящих переговорах открытие Ормузского пролива, прекращение атак в регионе и снятие морской блокады Ирана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник в одной из стран Ближнего Востока.
"Предложение предусматривает открытие Ормузского пролива и прекращение атак по всему региону, включая нападения поддерживаемых Ираном формирований в Ираке на арабские страны Персидского залива и Иорданию", - приводит агентство слова источника.
Согласно данным издания, в обмен США обязуются прекратить морскую блокаду Ирана и разрешить Тегерану экспортировать нефть, как предусмотрено предварительной договоренностью о прекращении огня. Отмечается, что соглашение пока не достигнуто, посреднические усилия продолжаются.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что ожидает возобновления переговоров в понедельник во второй половине дня, однако не уточнил, кто примет в них участие.