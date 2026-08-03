США и Иран обсудят открытие Ормузского пролива, пишут СМИ

Согласно данным издания, в обмен США обязуются прекратить морскую блокаду Ирана и разрешить Тегерану экспортировать нефть, как предусмотрено предварительной договоренностью о прекращении огня. Отмечается, что соглашение пока не достигнуто, посреднические усилия продолжаются.

Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что ожидает возобновления переговоров в понедельник во второй половине дня, однако не уточнил, кто примет в них участие.