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США и Иран обсудят открытие Ормузского пролива, пишут СМИ - РИА Новости, 03.08.2026
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11:52 03.08.2026
США и Иран обсудят открытие Ормузского пролива, пишут СМИ

AP: США и Иран обсудят на переговорах открытие Ормуза и снятие блокады

© AP Photo / Ryan MurphyФлаг США виден сквозь флаг Ирана
Флаг США виден сквозь флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Ryan Murphy
Флаг США виден сквозь флаг Ирана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вашингтон и Тегеран обсудят на предстоящих переговорах открытие Ормузского пролива, прекращение атак в регионе и снятие морской блокады Ирана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс.
  • В обмен на открытие пролива и прекращение атак США обязуются прекратить морскую блокаду Ирана и разрешить Тегерану экспортировать нефть.
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает возобновления переговоров в понедельник во второй половине дня.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Вашингтон и Тегеран обсудят на предстоящих переговорах открытие Ормузского пролива, прекращение атак в регионе и снятие морской блокады Ирана, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источник в одной из стран Ближнего Востока.
"Предложение предусматривает открытие Ормузского пролива и прекращение атак по всему региону, включая нападения поддерживаемых Ираном формирований в Ираке на арабские страны Персидского залива и Иорданию", - приводит агентство слова источника.
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Согласно данным издания, в обмен США обязуются прекратить морскую блокаду Ирана и разрешить Тегерану экспортировать нефть, как предусмотрено предварительной договоренностью о прекращении огня. Отмечается, что соглашение пока не достигнуто, посреднические усилия продолжаются.
Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что ожидает возобновления переговоров в понедельник во второй половине дня, однако не уточнил, кто примет в них участие.
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