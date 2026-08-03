Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Курской области отменили ракетную опасность, сообщили в оперативном штабе регионального правительства.
- Ракетная опасность была объявлена четвертый раз за день и действовала 7 минут.
КУРСК, 3 авг - РИА Новости. Ракетная опасность отменена в Курской области, сообщили в оперативном штабе регионального правительства.
"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - сообщил оперштаб на платформе "Макс".
Четвертая за день ракетная опасность в регионе была объявлена в 16.58 мск, она действовала 7 минут.
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