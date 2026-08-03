В Курской области объявили ракетную опасность

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На территории Курской области объявили ракетную опасность.
- Оперативный штаб рекомендует укрываться в помещениях без окон со сплошными стенами или в ближайших зданиях.
КУРСК, 3 авг - РИА Новости. Ракетная опасность объявлена на всей территории Курской области, сообщили в понедельник в оперативном штабе региона.
"Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой", - говорится в сообщении регионального оперштаба на платформе "Макс".
Находящимся на улице оперштаб рекомендует зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.