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Житель Омской области, приревновав бывшую девушку, застрелил друга - РИА Новости, 03.08.2026
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15:00 03.08.2026 (обновлено: 15:02 03.08.2026)
Житель Омской области, приревновав бывшую девушку, застрелил друга

СК: житель Омской области приревновал бывшую девушку и по ошибке застрелил друга

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Соляное Черлакского района Омской области 48-летний мужчина выстрелил в своего 32-летнего друга из охотничьего ружья, и тот скончался на месте.
  • Преступление произошло в ночь на 3 августа возле местного дома культуры, где подозреваемый приревновал свою бывшую девушку.
  • Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека", мужчина задержан в сильном алкогольном опьянении.
ОМСК, 3 авг - РИА Новости. Житель Омской области, приревновав свою бывшую девушку, направил на нее ружье, но, будучи сильно пьян, застрелил своего друга, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.
Преступление произошло в ночь на 3 августа в селе Соляное Черлакского района Омской области. 48-летний мужчина выстрелил в своего 32-летнего друга из охотничьего ружья. Мужчина скончался на месте.
«
"Все произошло у местного дома культуры. Там были танцы, где подозреваемый увидел свою бывшую девушку. Он приревновал ее, взял дома ружье и вместе с другом приехал на мотоцикле к дому культуры. Подозреваемый позвал ее, а когда она подошла, он наставил на девушку ружье. Она стала убегать, а дальше, по-видимому, друг встал между ним и девушкой - и подозреваемый его убил", - сообщили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека". Мужчина задержан в сильном алкогольном опьянении. Следователи решают вопрос о его аресте.
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