Житель Омской области, приревновав бывшую девушку, застрелил друга

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"Все произошло у местного дома культуры. Там были танцы, где подозреваемый увидел свою бывшую девушку. Он приревновал ее, взял дома ружье и вместе с другом приехал на мотоцикле к дому культуры. Подозреваемый позвал ее, а когда она подошла, он наставил на девушку ружье. Она стала убегать, а дальше, по-видимому, друг встал между ним и девушкой - и подозреваемый его убил", - сообщили в пресс-службе.