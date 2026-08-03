Житель Омской области, приревновав бывшую девушку, застрелил друга

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В селе Соляное Черлакского района Омской области 48-летний мужчина выстрелил в своего 32-летнего друга из охотничьего ружья, и тот скончался на месте.
- Преступление произошло в ночь на 3 августа возле местного дома культуры, где подозреваемый приревновал свою бывшую девушку.
- Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека", мужчина задержан в сильном алкогольном опьянении.
ОМСК, 3 авг - РИА Новости. Житель Омской области, приревновав свою бывшую девушку, направил на нее ружье, но, будучи сильно пьян, застрелил своего друга, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального СУСК РФ.
Преступление произошло в ночь на 3 августа в селе Соляное Черлакского района Омской области. 48-летний мужчина выстрелил в своего 32-летнего друга из охотничьего ружья. Мужчина скончался на месте.
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"Все произошло у местного дома культуры. Там были танцы, где подозреваемый увидел свою бывшую девушку. Он приревновал ее, взял дома ружье и вместе с другом приехал на мотоцикле к дому культуры. Подозреваемый позвал ее, а когда она подошла, он наставил на девушку ружье. Она стала убегать, а дальше, по-видимому, друг встал между ним и девушкой - и подозреваемый его убил", - сообщили в пресс-службе.
Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть человека". Мужчина задержан в сильном алкогольном опьянении. Следователи решают вопрос о его аресте.
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