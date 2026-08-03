Автомобили в пункте пропуска "Багратионовск" в Калининградской области на российско-польской границе. Архивное фото

Автомобили в пункте пропуска "Багратионовск" в Калининградской области на российско-польской границе

Очередь на въезд в Калининград из Польши достигла 19 часов

Краткий пересказ от РИА ИИ Очередь на въезд в Калининград из Польши достигла 18–19 часов из-за усиленного досмотра автомобилей польской таможней.

В основном через Польшу в Калининградскую область едут русскоязычные немцы, у которых в России проживают родственники.

Калининградские таможенники работают в штатном режиме, оформление проходит без задержек, можно сократить время на границе, заранее заполнив документы.

КАЛИНИНГРАД, 3 авг – РИА Новости. Очередь на въезд в Калининград из Польши достигла 18-19 часов из-за того, что польская таможня усилила досмотр автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни.

"Со стороны Польши , в районе пункта пропуска Мамоново ждут въезда в Калининградскую область по 18-19 часов. В Багратионовске полегче немножко, и в Чернышевском на границе с Литвой тоже полегче обстановка. Они когда стоят в пункте пропуска уже на выезд из Польши, их могут выдернуть в бокс углубленного досмотра - особенно у кого много вещей. А это долго, несколько часов", - сказали в пресс-службе.

Собеседница агентства отметила, что в основном через Польшу едут русскоязычные немцы. Ажиотаж связан в тем, что в некоторых землях Германии в понедельник начались летние каникулы, и у многих родственники проживают в России.

"Калининградские таможенники работают в штатном режиме, на таможенных постах МАПП Мамоново-2 и МАПП Чернышевское таможенное оформление проходит ритмично, без задержек, задействованы все полосы", - добавили в пресс-службе.

В пресс-службе также уточнили, что сократить время пребывания на границе можно, если заранее заполнить документы. Перед въездом в пункты пропуска установлены информационные щиты с образцами заполнения пассажирских таможенных деклараций. Образцы есть и на сайте ФТС.