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Очередь на въезд в Калининград из Польши достигла 19 часов - РИА Новости, 03.08.2026
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20:24 03.08.2026
Очередь на въезд в Калининград из Польши достигла 19 часов

Очередь на въезд в Калининград из Польши достигла 18 — 19 часов

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкАвтомобили в пункте пропуска "Багратионовск" в Калининградской области на российско-польской границе
Автомобили в пункте пропуска Багратионовск в Калининградской области на российско-польской границе - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Автомобили в пункте пропуска "Багратионовск" в Калининградской области на российско-польской границе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Очередь на въезд в Калининград из Польши достигла 18–19 часов из-за усиленного досмотра автомобилей польской таможней.
  • В основном через Польшу в Калининградскую область едут русскоязычные немцы, у которых в России проживают родственники.
  • Калининградские таможенники работают в штатном режиме, оформление проходит без задержек, можно сократить время на границе, заранее заполнив документы.
КАЛИНИНГРАД, 3 авг – РИА Новости. Очередь на въезд в Калининград из Польши достигла 18-19 часов из-за того, что польская таможня усилила досмотр автомобилей, сообщили РИА Новости в пресс-службе калининградской таможни.
"Со стороны Польши, в районе пункта пропуска Мамоново ждут въезда в Калининградскую область по 18-19 часов. В Багратионовске полегче немножко, и в Чернышевском на границе с Литвой тоже полегче обстановка. Они когда стоят в пункте пропуска уже на выезд из Польши, их могут выдернуть в бокс углубленного досмотра - особенно у кого много вещей. А это долго, несколько часов", - сказали в пресс-службе.
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Собеседница агентства отметила, что в основном через Польшу едут русскоязычные немцы. Ажиотаж связан в тем, что в некоторых землях Германии в понедельник начались летние каникулы, и у многих родственники проживают в России.
"Калининградские таможенники работают в штатном режиме, на таможенных постах МАПП Мамоново-2 и МАПП Чернышевское таможенное оформление проходит ритмично, без задержек, задействованы все полосы", - добавили в пресс-службе.
В пресс-службе также уточнили, что сократить время пребывания на границе можно, если заранее заполнить документы. Перед въездом в пункты пропуска установлены информационные щиты с образцами заполнения пассажирских таможенных деклараций. Образцы есть и на сайте ФТС.
Ранее в калининградской таможне сообщали агентству, что в летом обычно увеличивается число автомобилей в обе стороны. На российской стороне усилены дежурные смены, выделены отдельные полосы для автобусов и туристических групп.
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В миреПольшаКалининградКалининградская областьФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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