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ВСУ атаковали Белгородскую область 94 раза за сутки, есть погибшие - РИА Новости, 03.08.2026
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10:21 03.08.2026
ВСУ атаковали Белгородскую область 94 раза за сутки, есть погибшие

В Белгородской области трое взрослых и ребенок погибли при атаках ВСУ за сутки

© РИА Новости / Таисия ЛисковецПоследствия обстрела
Последствия обстрела - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Последствия обстрела. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные за прошедшие сутки 94 раза атаковали 15 муниципалитетов Белгородской области.
  • В результате атак погибли четыре мирных жителя, включая ребенка, еще 17 человек, в том числе трое детей, пострадали.
БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки 94 раза атаковали 15 муниципалитетов Белгородской области, четыре мирных жителя погибли, 17 ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
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"За минувшие сутки ВСУ 94 раза атаковали территорию Белгородской области... В Валуйском и Грайворонском округах погибли четыре мирных жителя, включая ребенка… В четырех округах — Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Корочанском — пострадали 17 человек, среди которых трое детей", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".

Кроме того, по его данным, противник совершил 14 обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также 3 раза сбросил взрывные устройства с БПЛА. Удары были нанесены по Белгороду и 14 округам региона.
"Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 159 беспилотников", - добавил врио губернатора.
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