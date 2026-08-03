ВСУ атаковали Белгородскую область 94 раза за сутки, есть погибшие

"За минувшие сутки ВСУ 94 раза атаковали территорию Белгородской области ... В Валуйском и Грайворонском округах погибли четыре мирных жителя, включая ребенка… В четырех округах — Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Корочанском — пострадали 17 человек, среди которых трое детей", - написал Шуваев в канале на платформе " Макс ".

Кроме того, по его данным, противник совершил 14 обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также 3 раза сбросил взрывные устройства с БПЛА. Удары были нанесены по Белгороду и 14 округам региона.