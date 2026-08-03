ВСУ атаковали Белгородскую область 94 раза за сутки, есть погибшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинские военные за прошедшие сутки 94 раза атаковали 15 муниципалитетов Белгородской области.
- В результате атак погибли четыре мирных жителя, включая ребенка, еще 17 человек, в том числе трое детей, пострадали.
БЕЛГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки 94 раза атаковали 15 муниципалитетов Белгородской области, четыре мирных жителя погибли, 17 ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
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"За минувшие сутки ВСУ 94 раза атаковали территорию Белгородской области... В Валуйском и Грайворонском округах погибли четыре мирных жителя, включая ребенка… В четырех округах — Белгородском, Валуйском, Грайворонском и Корочанском — пострадали 17 человек, среди которых трое детей", - написал Шуваев в канале на платформе "Макс".
Кроме того, по его данным, противник совершил 14 обстрелов с применением авиации, артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также 3 раза сбросил взрывные устройства с БПЛА. Удары были нанесены по Белгороду и 14 округам региона.
"Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений сбиты и подавлены 159 беспилотников", - добавил врио губернатора.
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