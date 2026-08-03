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В Новгороде мужчина совершил действия сексуального характера с младенцем - РИА Новости, 03.08.2026
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23:33 03.08.2026
В Новгороде мужчина совершил действия сексуального характера с младенцем

В Великом Новгороде мужчина совершил действия сексуального характера с младенцем

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Великого Новгорода заключен под стражу по обвинению в совершении действий сексуального характера в отношении младенца.
  • Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы, мера пресечения избрана до 30 сентября 2026 года включительно.
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 3 авг - РИА Новости. Новгородец заключен под стражу за действия сексуального характера в отношении младенца, сообщает пресс-служба судов Новгородской области.
По версии следствия, 22-летний обвиняемый, находясь в Великом Новгороде вместе с малолетним, 2025 года рождения, совершил в отношении последнего иные действия сексуального характера.
Уточняется, что в понедельник Новгородский районный суд избрал меру пресечения в отношении жителя Великого Новгорода, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 132 УК РФ. Мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.
"Суд избрал жителю Великого Новгорода меру пресечения в виде заключения под стражу сроком по 30 сентября 2026 года включительно",- говорится в сообщении.
Отмечается, что постановление не вступило в законную силу.
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