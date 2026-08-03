Нефть дешевеет после заявления Трампа о переговорах с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5% на фоне заявления президента США Дональда Трампа о новых переговорах с Ираном.
- Трамп заявил, что США отменили запланированную на выходные военную атаку на Иран и проведут переговоры с Ираном позднее в понедельник.
- Аналитик отмечает, что устойчивое снижение цен на нефть затруднительно без соглашения, позволяющего судоходству через Ормузский пролив вернуться к нормальному режиму.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть снижаются с началом новой недели более чем на 5%, трейдеры оценивают заявление президента США Дональда Трампа о новых переговорах с Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.
По состоянию на 7.24 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent падает на 5,17% относительно предыдущего закрытия, до 83,38 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WTI - на 5,92%, до 79,66 доллара. А чуть ранее в ходе торгов понедельника Brent дешевел на 8,2%, достигая 82,66 доллара за баррель.
Цена на нефть марки Brent резко упала
Вчера, 01:10
Ранее Трамп заявил, что США отменили запланированную на выходные военную атаку на Иран.
Кроме того, Трамп передал, что США и Иран проведут переговоры позднее в понедельник. Он не раскрыл, кто будет участвовать в этих переговорах и где именно они пройдут.
"Падение отражает облегчение от того, что удалось избежать дальнейшей эскалации", - приводит агентство Блумберг мнение исследователя сырьевых товаров из Itochu Research Institute Inc. Такахиры Асаоки (Takahiro Asaoka).
При этом устойчивое снижение цен на нефть затруднительно, если не будет достигнуто соглашение, позволяющее судоходству через Ормузский пролив вернуться к нормальному режиму, добавляет аналитик.