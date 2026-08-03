Нефть дешевеет после заявления Трампа о переговорах с Ираном

Краткий пересказ от РИА ИИ Мировые цены на нефть снижаются более чем на 5% на фоне заявления президента США Дональда Трампа о новых переговорах с Ираном.

Трамп заявил, что США отменили запланированную на выходные военную атаку на Иран и проведут переговоры с Ираном позднее в понедельник.

Аналитик отмечает, что устойчивое снижение цен на нефть затруднительно без соглашения, позволяющего судоходству через Ормузский пролив вернуться к нормальному режиму.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости/Прайм. Мировые цены на нефть снижаются с началом новой недели более чем на 5%, трейдеры оценивают заявление президента США Дональда Трампа о новых переговорах с Ираном, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитика.

По состоянию на 7.24 мск цена октябрьских фьючерсов на нефть марки Bren t падает на 5,17% относительно предыдущего закрытия, до 83,38 доллара за баррель, сентябрьских фьючерсов на WT I - на 5,92%, до 79,66 доллара. А чуть ранее в ходе торгов понедельника Brent дешевел на 8,2%, достигая 82,66 доллара за баррель.

Ранее Трамп заявил, что США отменили запланированную на выходные военную атаку на Иран.

Кроме того, Трамп передал, что США и Иран проведут переговоры позднее в понедельник. Он не раскрыл, кто будет участвовать в этих переговорах и где именно они пройдут.

"Падение отражает облегчение от того, что удалось избежать дальнейшей эскалации", - приводит агентство Блумберг мнение исследователя сырьевых товаров из Itochu Research Institute Inc. Такахиры Асаоки (Takahiro Asaoka).