США сохранили за собой руководство миссией НАТО по военной помощи Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ США сохранили руководство миссией НАТО по координации военной помощи Украине (NSATU) в немецком Висбадене.

Новым командующим NSATU стал генерал-лейтенант армии США Гийом Бопэр.

Миссия NSATU координирует поставки вооружений Украине, подготовку украинских военнослужащих и долгосрочное планирование военной помощи Киеву.

БРЮССЕЛЬ, 3 авг - РИА Новости. США сохранили за собой руководство миссией НАТО по координации военной помощи Украине (NSATU) в немецком Висбадене, несмотря на заявления Вашингтона и альянса о постепенной передаче европейским союзникам части командных функций на континенте.

"Сегодня в Висбадене Германия ) командование миссии НАТО по содействию безопасности и подготовке Украины сменило руководителя… Добро пожаловать, генерал-лейтенант Гийом Бопэр. Вы принимаете командование миссией, которая имеет важное значение", - говорится в опубликованном в соцсети X заявлении председателя Военного комитета НАТО американского адмирала Джузеппе Каво Драгоне.

Новым командующим NSATU стал генерал-лейтенант армии США Гийом Бопэр, сменивший на этом посту американского же генерал-лейтенанта Кертиса Баззарда. Ранее Пентагон официально сообщал о его назначении на эту должность.

Миссия NSATU была создана по решению саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Она координирует поставки вооружений Украине, подготовку украинских военнослужащих и долгосрочное планирование военной помощи Киеву.