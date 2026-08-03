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США сохранили за собой руководство миссией НАТО по военной помощи Украине - РИА Новости, 03.08.2026
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20:54 03.08.2026
США сохранили за собой руководство миссией НАТО по военной помощи Украине

США сохранили за собой командование миссией НАТО по координации помощи Украине

© AP Photo / Virginia MayoШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США сохранили руководство миссией НАТО по координации военной помощи Украине (NSATU) в немецком Висбадене.
  • Новым командующим NSATU стал генерал-лейтенант армии США Гийом Бопэр.
  • Миссия NSATU координирует поставки вооружений Украине, подготовку украинских военнослужащих и долгосрочное планирование военной помощи Киеву.
БРЮССЕЛЬ, 3 авг - РИА Новости. США сохранили за собой руководство миссией НАТО по координации военной помощи Украине (NSATU) в немецком Висбадене, несмотря на заявления Вашингтона и альянса о постепенной передаче европейским союзникам части командных функций на континенте.
"Сегодня в Висбадене (Германия) командование миссии НАТО по содействию безопасности и подготовке Украины сменило руководителя… Добро пожаловать, генерал-лейтенант Гийом Бопэр. Вы принимаете командование миссией, которая имеет важное значение", - говорится в опубликованном в соцсети X заявлении председателя Военного комитета НАТО американского адмирала Джузеппе Каво Драгоне.
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Новым командующим NSATU стал генерал-лейтенант армии США Гийом Бопэр, сменивший на этом посту американского же генерал-лейтенанта Кертиса Баззарда. Ранее Пентагон официально сообщал о его назначении на эту должность.
Миссия NSATU была создана по решению саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Она координирует поставки вооружений Украине, подготовку украинских военнослужащих и долгосрочное планирование военной помощи Киеву.
В последние месяцы США и руководство альянса неоднократно заявляли о намерении постепенно передавать европейским союзникам часть командных функций в Европе на фоне пересмотра американского военного присутствия на континенте. Однако смена руководства NSATU показала, что координация военной помощи Украине по-прежнему остается под руководством американских военных.
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