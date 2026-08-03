США сохранили за собой руководство миссией НАТО по военной помощи Украине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- США сохранили руководство миссией НАТО по координации военной помощи Украине (NSATU) в немецком Висбадене.
- Новым командующим NSATU стал генерал-лейтенант армии США Гийом Бопэр.
- Миссия NSATU координирует поставки вооружений Украине, подготовку украинских военнослужащих и долгосрочное планирование военной помощи Киеву.
БРЮССЕЛЬ, 3 авг - РИА Новости. США сохранили за собой руководство миссией НАТО по координации военной помощи Украине (NSATU) в немецком Висбадене, несмотря на заявления Вашингтона и альянса о постепенной передаче европейским союзникам части командных функций на континенте.
"Сегодня в Висбадене (Германия) командование миссии НАТО по содействию безопасности и подготовке Украины сменило руководителя… Добро пожаловать, генерал-лейтенант Гийом Бопэр. Вы принимаете командование миссией, которая имеет важное значение", - говорится в опубликованном в соцсети X заявлении председателя Военного комитета НАТО американского адмирала Джузеппе Каво Драгоне.
Новым командующим NSATU стал генерал-лейтенант армии США Гийом Бопэр, сменивший на этом посту американского же генерал-лейтенанта Кертиса Баззарда. Ранее Пентагон официально сообщал о его назначении на эту должность.
Миссия NSATU была создана по решению саммита НАТО в Вашингтоне в 2024 году. Она координирует поставки вооружений Украине, подготовку украинских военнослужащих и долгосрочное планирование военной помощи Киеву.
В последние месяцы США и руководство альянса неоднократно заявляли о намерении постепенно передавать европейским союзникам часть командных функций в Европе на фоне пересмотра американского военного присутствия на континенте. Однако смена руководства NSATU показала, что координация военной помощи Украине по-прежнему остается под руководством американских военных.