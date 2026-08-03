НАСА планирует продлить соглашение о перекрестных полетах с "Роскосмосом"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- НАСА планирует продлить соглашение о перекрестных полетах на МКС с "Роскосмосом" на срок от одного до полутора лет.
- Сообщила руководитель программы МКС в НАСА Дана Вайгел.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА планирует продлить соглашение о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС) с "Роскосмосом" сроком еще на один или полтора года, сообщила руководитель программы МКС в НАСА Дана Вайгел.
"Давайте я объясню, как мы работаем в таких случаях. Обычно мы прорабатываем все на срок от одного до полутора лет... Так что наши миссии с перекрестными полетами (согласованы - ред.) на данный период", - сказала она на пресс-конференции в ответ на вопрос о продлении соглашения с "Роскосмосом".
В июле гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов рассказал РИА Новости, что перекрестные полеты российско-американских экипажей на российских и американских кораблях на Международную космическую станцию будут продолжаться до завершения работы МКС.