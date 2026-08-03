Рейтинг@Mail.ru
НАСА планирует продлить соглашение о перекрестных полетах с "Роскосмосом" - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:40 03.08.2026
НАСА планирует продлить соглашение о перекрестных полетах с "Роскосмосом"

Вайгел: НАСА хочет продлить соглашение о перекрестных полетах с "Роскосмосом"

CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA LogoЛоготип НАСА
Логотип НАСА - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
CC BY 2.0 / JD Hancock / 3D NASA Logo
Логотип НАСА. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • НАСА планирует продлить соглашение о перекрестных полетах на МКС с "Роскосмосом" на срок от одного до полутора лет.
  • Сообщила руководитель программы МКС в НАСА Дана Вайгел.
ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА планирует продлить соглашение о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС) с "Роскосмосом" сроком еще на один или полтора года, сообщила руководитель программы МКС в НАСА Дана Вайгел.
"Давайте я объясню, как мы работаем в таких случаях. Обычно мы прорабатываем все на срок от одного до полутора лет... Так что наши миссии с перекрестными полетами (согласованы - ред.) на данный период", - сказала она на пресс-конференции в ответ на вопрос о продлении соглашения с "Роскосмосом".
В июле гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов рассказал РИА Новости, что перекрестные полеты российско-американских экипажей на российских и американских кораблях на Международную космическую станцию будут продолжаться до завершения работы МКС.
Сотрудники Центра управления полетами - РИА Новости, 1920, 14.07.2026
"Роскосмос" и НАСА начнут координировать спутниковые группировки
14 июля, 23:10
 
РоскосмосНАСАДмитрий Баканов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала