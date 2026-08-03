НАСА планирует продлить соглашение о перекрестных полетах с "Роскосмосом"

ВАШИНГТОН, 3 авг - РИА Новости. Американское космическое агентство НАСА планирует продлить соглашение о перекрестных полетах на Международную космическую станцию (МКС) с "Роскосмосом" сроком еще на один или полтора года, сообщила руководитель программы МКС в НАСА Дана Вайгел.