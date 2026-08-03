В Нарве более ста помощников воспитателей уволят из-за языковых требований

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Более 100 помощников воспитателей детских садов в Нарве будут уволены из-за языковых требований.
- Языковые требования к знанию эстонского языка на уровень не ниже B2 были приняты в 2024 году, а двухлетняя отсрочка для уже работающих сотрудников завершилась 1 августа этого года.
- Заведующая отделом образования Нарвы Лариса Дегель сообщила, что дефицита педагогов не предвидится, и работу уволенных смогут частично заменить вторые учителя.
МОСКВА, 03 авг – РИА Новости. Более 100 помощников воспитателей детских садов в Нарве в Эстонии будут уволены с сегодняшнего дня из-за языковых требований, сообщила телерадиокомпания ERR.
Требования к знанию языка помощниками воспитателей на категорию не ниже В2 были приняты еще в 2024 году. Для работников, уже занимавших эти должности, действовала двухлетняя отсрочка, которая завершилась 1 августа этого года.
"В Нарве с сегодняшнего дня, 3 августа, расторгаются трудовые договоры со 108 помощниками учителей детских садов. Причина – вступление в силу языковых требований. Для продолжения работы помощники должны были подтвердить владение эстонским языком на уровне не ниже B2", - передает ERR.
По словам заведующей отделом образования Нарвы Ларисы Дегель, дефицита педагогов не предвидится.
"В отдельных группах помощников воспитателей смогут заменить вторые учителя, поэтому мы не ожидаем сбоев в работе дошкольных учреждений", - сообщила она.