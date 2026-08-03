В Нарве более ста помощников воспитателей уволят из-за языковых требований

МОСКВА, 03 авг – РИА Новости. Более 100 помощников воспитателей детских садов в Нарве в Эстонии будут уволены с сегодняшнего дня из-за языковых требований, сообщила телерадиокомпания ERR.

Требования к знанию языка помощниками воспитателей на категорию не ниже В2 были приняты еще в 2024 году. Для работников, уже занимавших эти должности, действовала двухлетняя отсрочка, которая завершилась 1 августа этого года.