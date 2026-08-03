Рейтинг@Mail.ru
В Нарве более ста помощников воспитателей уволят из-за языковых требований - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:10 03.08.2026
В Нарве более ста помощников воспитателей уволят из-за языковых требований

ERR: в Нарве более ста помощников воспитателей уволят из-за языковых требований

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗанятия в музыкальном зале детского сада
Занятия в музыкальном зале детского сада - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Занятия в музыкальном зале детского сада. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Более 100 помощников воспитателей детских садов в Нарве будут уволены из-за языковых требований.
  • Языковые требования к знанию эстонского языка на уровень не ниже B2 были приняты в 2024 году, а двухлетняя отсрочка для уже работающих сотрудников завершилась 1 августа этого года.
  • Заведующая отделом образования Нарвы Лариса Дегель сообщила, что дефицита педагогов не предвидится, и работу уволенных смогут частично заменить вторые учителя.
МОСКВА, 03 авг – РИА Новости. Более 100 помощников воспитателей детских садов в Нарве в Эстонии будут уволены с сегодняшнего дня из-за языковых требований, сообщила телерадиокомпания ERR.
Требования к знанию языка помощниками воспитателей на категорию не ниже В2 были приняты еще в 2024 году. Для работников, уже занимавших эти должности, действовала двухлетняя отсрочка, которая завершилась 1 августа этого года.
Сотрудники полиции на улице Таллина, Эстония - РИА Новости, 1920, 25.07.2026
"Пора отрекаться": что Эстония приготовила для русскоязычных
25 июля, 08:00
Нарве с сегодняшнего дня, 3 августа, расторгаются трудовые договоры со 108 помощниками учителей детских садов. Причина – вступление в силу языковых требований. Для продолжения работы помощники должны были подтвердить владение эстонским языком на уровне не ниже B2", - передает ERR.
По словам заведующей отделом образования Нарвы Ларисы Дегель, дефицита педагогов не предвидится.
"В отдельных группах помощников воспитателей смогут заменить вторые учителя, поэтому мы не ожидаем сбоев в работе дошкольных учреждений", - сообщила она.
Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас - РИА Новости, 1920, 19.06.2026
Министр образования Эстонии шокировала учителей, заговорив по-русски
19 июня, 15:41
 
В миреНарваЭстония
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала