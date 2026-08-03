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В МВД рассказали о вреде коротких видео в соцсетях для подростков - РИА Новости, 03.08.2026
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11:48 03.08.2026
В МВД рассказали о вреде коротких видео в соцсетях для подростков

МВД: короткие видео в соцсетях увеличивают риск девиантного поведения подростков

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Короткие видеоролики в социальных сетях могут увеличивать риск развития девиантного поведения у подростков.
  • Руководство Meta знало, что просмотр видео в формате Reels может негативно влиять на детей, но отказалось корректировать алгоритмы социальной сети, опасаясь потери прибыли от рекламы.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Короткие видеоролики в социальных сетях могут увеличивать риск развития девиантного поведения у подростков, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"В коротких видеороликах могут содержаться сцены насилия или иные деструктивные материалы. Подростки не всегда способны критически оценивать подобную информацию, что увеличивает риск развития у них девиантного поведения", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что руководство Meta*, располагая сведениями о том, что просмотр видео в формате Reels может вызывать у детей депрессивное состояние и негативно влиять на пищевое поведение, отказалось корректировать алгоритмы социальной сети, опасаясь потери прибыли от рекламы.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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