Минпромторг показал первый полет серийного импортозамещенного МС-21

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минпромторг России показал кадры первого полета серийного полностью импортозамещенного самолета МС-21.
- Полет прошел с аэродрома Иркутского авиационного завода, машиной управлял экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей и инженера-испытателя.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Минпромторг России показал первый полет серийного полностью импортозамещенного самолета МС-21, видео есть в распоряжении РИА Новости.
Первый серийный полностью импортозамещенный МС-21 впервые поднялся в небо в понедельник с аэродрома Иркутского авиационного завода (входит в ОАК госкорпорации "Ростех").
Машиной управлял экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина.
МС-21 - среднемагистральный узкофюзеляжный самолет, разработан корпорацией "Яковлев" (входит в ОАК "Ростеха"). Вместимость самолета нового поколения составляет от 163 до 211 пассажиров. Передача российским авиакомпаниям серийных импортозамещенных самолетов МС-21 ожидается после завершения сертификационных испытаний и одобрения Росавиации в 2027 году.