Минпромторг показал первый полет серийного импортозамещенного МС-21

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Краткий пересказ от РИА ИИ Минпромторг России показал кадры первого полета серийного полностью импортозамещенного самолета МС-21.

Полет прошел с аэродрома Иркутского авиационного завода, машиной управлял экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей и инженера-испытателя.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Минпромторг России показал первый полет серийного полностью импортозамещенного самолета МС-21, видео есть в распоряжении РИА Новости.

Первый серийный полностью импортозамещенный МС-2 1 впервые поднялся в небо в понедельник с аэродрома Иркутского авиационного завода (входит в ОАК госкорпорации "Ростех").

Машиной управлял экипаж в составе заслуженных летчиков-испытателей Героя России Романа Таскаева, Сергея Михайлюка и Андрея Воропаева, а также инженера-испытателя Николая Фонурина.