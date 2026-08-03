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Жители Москвы увидят солнечное затмение 12 августа всего на девять минут - РИА Новости, 03.08.2026
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23:40 03.08.2026
Жители Москвы увидят солнечное затмение 12 августа всего на девять минут

Жители Москвы смогут наблюдать солнечное затмение 12 августа всего девять минут

© РИА Новости / Михаил Фомичев | Перейти в медиабанкСолнечное затмение в Москве
Солнечное затмение в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Солнечное затмение в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве 12 августа ожидается частное солнечное затмение на закате, которое продлится девять минут.
  • Наибольшая фаза затмения будет в 20:08 мск, само солнце будет закрыто всего на 1%.
  • Ночью с 12 на 13 августа можно будет наблюдать пик метеорного потока Персеиды и шесть планет Солнечной системы.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Солнечное затмение, видимое в Москве, ожидается 12 августа на закате и продлится всего девять минут, сообщает Московский планетарий.
"Частное затмение Солнца пройдет 12 августа на закате. Наибольшая фаза затмения будет в 20.08 мск, которая продлится всего лишь девять минут", - говорится на видео в Telegram-канале планетария.
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По данным Московского планетария, само солнце будет закрыто всего лишь на 1%, затмение начнется в 20.03 мск, а закончится в 20.13 мск.
"Ход затмения солнца в Москве: 20.03 мск - начало частного затмения, 20.08 - момент наибольшей фазы, а в 20.13 - закат солнца", - говорится на видео.
В планетарии отметили, что помимо солнечного затмения, ночью с 12 на 13 августа можно будет наблюдать пик метеорного потока Персеиды и шесть планет Солнечной системы.
Специалисты добавили, что максимум звездопада пройдет после полуночи, ожидается до 120 метеоров в час в зените на ясном небе.
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