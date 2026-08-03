Жители Москвы увидят солнечное затмение 12 августа всего на девять минут

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве 12 августа ожидается частное солнечное затмение на закате, которое продлится девять минут.

Наибольшая фаза затмения будет в 20:08 мск, само солнце будет закрыто всего на 1%.

Ночью с 12 на 13 августа можно будет наблюдать пик метеорного потока Персеиды и шесть планет Солнечной системы.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Солнечное затмение, видимое в Москве, ожидается 12 августа на закате и продлится всего девять минут, сообщает Московский планетарий.

"Частное затмение Солнца пройдет 12 августа на закате. Наибольшая фаза затмения будет в 20.08 мск, которая продлится всего лишь девять минут", - говорится на видео в Telegram -канале планетария.

По данным Московского планетария , само солнце будет закрыто всего лишь на 1%, затмение начнется в 20.03 мск, а закончится в 20.13 мск.

"Ход затмения солнца в Москве : 20.03 мск - начало частного затмения, 20.08 - момент наибольшей фазы, а в 20.13 - закат солнца", - говорится на видео.

В планетарии отметили, что помимо солнечного затмения, ночью с 12 на 13 августа можно будет наблюдать пик метеорного потока Персеиды и шесть планет Солнечной системы.