Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве 12 августа ожидается частное солнечное затмение на закате, которое продлится девять минут.
- Наибольшая фаза затмения будет в 20:08 мск, само солнце будет закрыто всего на 1%.
- Ночью с 12 на 13 августа можно будет наблюдать пик метеорного потока Персеиды и шесть планет Солнечной системы.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Солнечное затмение, видимое в Москве, ожидается 12 августа на закате и продлится всего девять минут, сообщает Московский планетарий.
"Частное затмение Солнца пройдет 12 августа на закате. Наибольшая фаза затмения будет в 20.08 мск, которая продлится всего лишь девять минут", - говорится на видео в Telegram-канале планетария.
По данным Московского планетария, само солнце будет закрыто всего лишь на 1%, затмение начнется в 20.03 мск, а закончится в 20.13 мск.
"Ход затмения солнца в Москве: 20.03 мск - начало частного затмения, 20.08 - момент наибольшей фазы, а в 20.13 - закат солнца", - говорится на видео.
В планетарии отметили, что помимо солнечного затмения, ночью с 12 на 13 августа можно будет наблюдать пик метеорного потока Персеиды и шесть планет Солнечной системы.
Специалисты добавили, что максимум звездопада пройдет после полуночи, ожидается до 120 метеоров в час в зените на ясном небе.
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