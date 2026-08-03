На юго-западе Москвы четырехлетний мальчик выпал из окна

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Четырехлетний мальчик выпал из окна балкона на пятом этаже дома на юго-западе Москвы.
- Ребенку оказывают медицинскую помощь, Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты проверки.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Четырехлетний мальчик выпал из окна балкона на пятом этаже дома на юго-западе Москвы, ему оказывают медицинскую помощь, сообщает прокуратура столицы.
"С балкона окна квартиры пятого этажа жилого дома ... выпал ребенок. Четырехлетний мальчик на непродолжительное время остался без присмотра родителей", - говорится в сообщении в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что ребенку оказывают медицинскую помощь. Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты проводимой проверки.