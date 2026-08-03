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На юго-западе Москвы четырехлетний мальчик выпал из окна - РИА Новости, 03.08.2026
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22:20 03.08.2026
На юго-западе Москвы четырехлетний мальчик выпал из окна

В Москве четырехлетний мальчик выпал из окна балкона на пятом этаже дома

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Четырехлетний мальчик выпал из окна балкона на пятом этаже дома на юго-западе Москвы.
  • Ребенку оказывают медицинскую помощь, Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты проверки.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Четырехлетний мальчик выпал из окна балкона на пятом этаже дома на юго-западе Москвы, ему оказывают медицинскую помощь, сообщает прокуратура столицы.
"С балкона окна квартиры пятого этажа жилого дома ... выпал ребенок. Четырехлетний мальчик на непродолжительное время остался без присмотра родителей", - говорится в сообщении в официальном канале ведомства на платформе "Макс".
Отмечается, что ребенку оказывают медицинскую помощь. Гагаринская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты проводимой проверки.
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