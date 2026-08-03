МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в ближайшие четыре дня

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Москве в период с 5 по 7 августа прогнозируется жара до 32 градусов в дневные часы.
- МЧС России рекомендует избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор, а также больше пить воды.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Жара до 32 градусов прогнозируется в Москве в дневные часы в ближайшие четыре дня, предупреждает столичный главк МЧС России.
"В период с 5 по 7 августа в дневные часы в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса", - говорится в сообщении.
В связи с жаркой погодой спасатели рекомендуют быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также больше пить воды.
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