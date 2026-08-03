МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в ближайшие четыре дня

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Жара до 32 градусов прогнозируется в Москве в дневные часы в ближайшие четыре дня, предупреждает столичный главк МЧС России.

В связи с жаркой погодой спасатели рекомендуют быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также больше пить воды.