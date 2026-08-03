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МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в ближайшие четыре дня - РИА Новости, 03.08.2026
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13:39 03.08.2026 (обновлено: 15:18 03.08.2026)
МЧС предупредило москвичей о сильной жаре в ближайшие четыре дня

МЧС: жара до 32 градусов ожидается в Москве в ближайшие четыре дня

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкОтдыхающие в парк "Серебряный Бор" в Москве
Отдыхающие в парк Серебряный Бор в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Отдыхающие в парк "Серебряный Бор" в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в период с 5 по 7 августа прогнозируется жара до 32 градусов в дневные часы.
  • МЧС России рекомендует избегать перегрева на солнце, носить светлую одежду и головной убор, а также больше пить воды.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Жара до 32 градусов прогнозируется в Москве в дневные часы в ближайшие четыре дня, предупреждает столичный главк МЧС России.
"В период с 5 по 7 августа в дневные часы в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30-32 градуса", - говорится в сообщении.
В связи с жаркой погодой спасатели рекомендуют быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор, а также больше пить воды.
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ОбществоМоскваРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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