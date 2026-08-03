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В Москве мужчина поджег футболку в примерочной в ТЦ и получил 10 суток - РИА Новости, 03.08.2026
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11:58 03.08.2026
В Москве мужчина поджег футболку в примерочной в ТЦ и получил 10 суток

В Москве мужчина поджег футболку в примерочной в ТЦ и получил 10 суток ареста

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мужчина поджег футболку в примерочной магазина одежды в торговом центре на проспекте Мира в Москве.
  • Сотрудники магазина ликвидировали возгорание до прибытия оперативных служб, пострадавших нет.
  • Суд назначил мужчине 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мужчина поджег футболку в примерочной магазина одежды в торговом центре в Москве, суд назначил ему 10 суток административного ареста, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о том, что в одном из торговых павильонов по продаже одежды, расположенном в крупном торговом центре на проспекте Мира, неизвестный поджег футболку в примерочной", - сказали в пресс-службе.
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В ведомстве добавили, что возгорание ликвидировали сотрудники магазина до прибытия оперативных служб, пострадавших нет.
Полицейские недалеко от места происшествия задержали 25-летнего уроженца столицы, не имеющего определенного места жительства на территории Москвы.
"Установлено, что задержанный умышленно совершил поджог из хулиганских побуждений", - добавили в пресс-службе.
На мужчину составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд назначил ему административный арест на 10 суток.
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