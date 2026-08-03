В Москве мужчина поджег футболку в примерочной в ТЦ и получил 10 суток

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мужчина поджег футболку в примерочной магазина одежды в торговом центре на проспекте Мира в Москве.
- Сотрудники магазина ликвидировали возгорание до прибытия оперативных служб, пострадавших нет.
- Суд назначил мужчине 10 суток административного ареста за мелкое хулиганство.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Мужчина поджег футболку в примерочной магазина одежды в торговом центре в Москве, суд назначил ему 10 суток административного ареста, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.
"В дежурную часть территориального отдела полиции поступило сообщение о том, что в одном из торговых павильонов по продаже одежды, расположенном в крупном торговом центре на проспекте Мира, неизвестный поджег футболку в примерочной", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что возгорание ликвидировали сотрудники магазина до прибытия оперативных служб, пострадавших нет.
Полицейские недалеко от места происшествия задержали 25-летнего уроженца столицы, не имеющего определенного места жительства на территории Москвы.
"Установлено, что задержанный умышленно совершил поджог из хулиганских побуждений", - добавили в пресс-службе.
На мужчину составлен административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Суд назначил ему административный арест на 10 суток.