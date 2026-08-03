Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы началось благоустройство Ново-Екатерининского сквера - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:33 03.08.2026 (обновлено: 09:34 03.08.2026)
В центре Москвы началось благоустройство Ново-Екатерининского сквера

Бирюков: в центре Москвы началось благоустройство Ново-Екатерининского сквера

© Фото : официальный портал мэра и правительства МосквыЕкатерининский сквер в Москве
Екатерининский сквер в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : официальный портал мэра и правительства Москвы
Екатерининский сквер в Москве
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят благоустройство Ново-Екатерининского сквера в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В рамках программ создания комфортной городской среды в этом году обновим Ново-Екатерининский сквер, расположенный в Тверском районе, в границах Самотечной улицы и 3-го Самотечного переулка, недалеко от станции метро "Достоевская". Основная задача проекта - добавить территории функциональности и современности, ведь сквер на протяжении многих лет является любимым место для прогулок и отдыха местных жителей", - отметил Бирюков.
Заммэра пояснил, что при проведении работ сохранили планировочную структуру сквера.
"Отремонтировали покрытие пешеходных дорожек и аллей, на центральной площади обустроили современное пространство для тихого отдыха - установили парковые качели и удобные скамейки. Смонтируем новую детскую площадку с игровым оборудованием и травмобезопасным покрытием. Озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства, поэтому на территории сквера разобьем новый газон", - рассказал Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства подчеркнул, что еще в этом году работы проходят в расположенных в непосредственной близости Екатерининском парке и одноименном сквере.
Вид на Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
Сквер возле Благовещенской церкви обновили на востоке Москвы
3 декабря 2025, 13:51
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваПетр БирюковОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала