В центре Москвы началось благоустройство Ново-Екатерининского сквера

© Фото : официальный портал мэра и правительства Москвы Екатерининский сквер в Москве

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства проводят благоустройство Ново-Екатерининского сквера в центре столицы, сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В рамках программ создания комфортной городской среды в этом году обновим Ново-Екатерининский сквер, расположенный в Тверском районе, в границах Самотечной улицы и 3-го Самотечного переулка, недалеко от станции метро "Достоевская". Основная задача проекта - добавить территории функциональности и современности, ведь сквер на протяжении многих лет является любимым место для прогулок и отдыха местных жителей", - отметил Бирюков

Заммэра пояснил, что при проведении работ сохранили планировочную структуру сквера.

"Отремонтировали покрытие пешеходных дорожек и аллей, на центральной площади обустроили современное пространство для тихого отдыха - установили парковые качели и удобные скамейки. Смонтируем новую детскую площадку с игровым оборудованием и травмобезопасным покрытием. Озеленение - обязательная составляющая всех столичных проектов благоустройства, поэтому на территории сквера разобьем новый газон", - рассказал Бирюков.