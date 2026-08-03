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Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник - РИА Новости, 03.08.2026
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08:36 03.08.2026 (обновлено: 13:45 03.08.2026)
Синоптик рассказал о погоде в Москве в понедельник

Синоптик Леус: в Москве в понедельник ожидается солнечная и сухая погода

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПогода в Москве
Погода в Москве - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве в понедельник ожидается солнечная и сухая погода.
  • Температура воздуха в столице составит +24–+26 градусов, по области — +22–+27 градусов.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Солнечная и сухая погода с температурой воздуха до плюс 26 градусов ожидается в Москве в понедельник, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
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"Сегодня столица будет ощущать влияние усиливающегося с запада барического гребня. Он сформирует в регионе преимущественно солнечную и сухую, антициклональную погоду, с температурой, соответствующей климатической норме первых дней августа", - написал Леус в своем Telegram-канале.
Синоптик отметил, что температура воздуха в столице плюс 24 - плюс 26 градусов, по области - плюс 22 - плюс 27 градусов.
"Ветер северо-западный 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 751 миллиметр ртутного столба, что выше нормы", - добавил Леус.
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