ЦБ выпустит в обращение три серебряные монеты серии "Красная книга"

Краткий пересказ от РИА ИИ Банк России 4 августа выпустит в обращение три памятные серебряные монеты серии "Красная книга" номиналом 2 рубля.

Монеты посвящены кавказской лесной кошке, очковой гаге и ушастой круглоголовке и имеют тираж 5 тысяч экземпляров.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Банк России 4 августа выпустит в обращение еще три памятные серебряные монеты серии "Красная книга" номиналом 2 рубля, посвященные представителям флоры и фауны, которые находятся под защитой государства, сообщил регулятор.

"Банк России 4 августа 2026 года выпускает в обращение памятные серебряные монеты номиналом 2 рубля серии "Красная книга": "Кавказская лесная кошка", "Очковая гага", "Ушастая круглоголовка", - говорится в сообщении

Уточняется, что эту серию Банк России начал выпускать с 1992 года. Сейчас в ней 82 монеты.

Монеты имеют форму круга диаметром 33 миллиметра. Отмечается, что на лицевой и оборотной сторонах монет по окружности имеется выступающий кант, а боковая поверхность рифленая.

На лицевой стороне монет расположено рельефное изображение герба России и имеются надписи: в верхней части - "Российская Федерация", в нижней - "Банк России", номинал монет "2 рубля" и год выпуска "2026 г".

На оборотной стороне монеты "Кавказская лесная кошка" расположено выполненное в рельефе и цвете изображение кавказской лесной кошки, стоящей на камнях на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения листвы; внизу слева по окружности – надпись "Кавказская лесная кошка".

У монеты "Очковая гага" расположено выполненное в рельефе и цвете изображение самца очковой гаги, стоящего на земле на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения водной поверхности; вверху слева по окружности – надпись "Очковая гага".

У монеты "Ушастая круглоголовка", расположено выполненное в рельефе и цвете изображение ушастой круглоголовки на фоне выполненного в технике лазерного матирования изображения песка; вверху справа по окружности – надпись "Ушастая круглоголовка".

Тираж монет – 5 тысяч экземпляров.