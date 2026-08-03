Аргентинец назвал молодежь главной силой в решении глобальных проблем

Краткий пересказ от РИА ИИ Директор по связям с общественностью Обсерватории международных отношений Фонда Виктории Хуан Игнасио Мояно считает, что молодежь играет ключевую роль в решении современных глобальных проблем.

Он решил поехать на Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге, чтобы познакомиться с молодежью со всего мира, обменяться опытом и выстроить долгосрочные международные связи.

Хуан Игнасио Мояно подчеркнул важность сотрудничества между странами на молодежном уровне для укрепления взаимопонимания и доверия между народами.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Молодежь играет ключевую роль в решении современных глобальных проблем, считает участник фестиваля молодежи в Екатеринбурге, директор по связям с общественностью Обсерватории международных отношений Фонда Виктории Хуан Игнасио Мояно.

"Современные глобальные вызовы невозможно решить в одиночку - они требуют международного сотрудничества, и молодежь играет в этом ключевую роль", - сказал участник фестиваля в беседе с "Новыми Известиями"

По его словам, он решил поехать на фестиваль, чтобы познакомиться с молодежью со всего мира, обменяться опытом и выстроить долгосрочные международные связи. После поездок по разным регионам России ему особенно интересно увидеть Екатеринбург и продолжить укреплять дружбу между странами, поделился участник фестиваля. Он планирует учиться у людей с разным опытом, запускать международные проекты, а также представить Аргентину, поделиться ее культурой и узнать больше о других делегациях.

Гость из Аргентины подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами должно развиваться не только на государственном, но и на молодежном уровне, а такие встречи помогают укреплять взаимопонимание и доверие между народами.

Он пожелал другим участникам использовать каждую возможность для знакомства, создания дружеских связей и укрепления уверенности, что диалог и сотрудничество остаются лучшим путем к благополучному будущему.