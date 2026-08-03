Аргентинец назвал молодежь главной силой в решении глобальных проблем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Директор по связям с общественностью Обсерватории международных отношений Фонда Виктории Хуан Игнасио Мояно считает, что молодежь играет ключевую роль в решении современных глобальных проблем.
- Он решил поехать на Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге, чтобы познакомиться с молодежью со всего мира, обменяться опытом и выстроить долгосрочные международные связи.
- Хуан Игнасио Мояно подчеркнул важность сотрудничества между странами на молодежном уровне для укрепления взаимопонимания и доверия между народами.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Молодежь играет ключевую роль в решении современных глобальных проблем, считает участник фестиваля молодежи в Екатеринбурге, директор по связям с общественностью Обсерватории международных отношений Фонда Виктории Хуан Игнасио Мояно.
"Современные глобальные вызовы невозможно решить в одиночку - они требуют международного сотрудничества, и молодежь играет в этом ключевую роль", - сказал участник фестиваля в беседе с "Новыми Известиями".
По его словам, он решил поехать на фестиваль, чтобы познакомиться с молодежью со всего мира, обменяться опытом и выстроить долгосрочные международные связи. После поездок по разным регионам России ему особенно интересно увидеть Екатеринбург и продолжить укреплять дружбу между странами, поделился участник фестиваля. Он планирует учиться у людей с разным опытом, запускать международные проекты, а также представить Аргентину, поделиться ее культурой и узнать больше о других делегациях.
Гость из Аргентины подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами должно развиваться не только на государственном, но и на молодежном уровне, а такие встречи помогают укреплять взаимопонимание и доверие между народами.
Он пожелал другим участникам использовать каждую возможность для знакомства, создания дружеских связей и укрепления уверенности, что диалог и сотрудничество остаются лучшим путем к благополучному будущему.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил провести в сентябре 2026 года в Екатеринбурге Международный фестиваль молодежи, который объединит 10 тысяч участников из 190 стран. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в январе сообщил, что событие пройдет с 11 по 17 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер фестиваля.