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Аргентинец назвал молодежь главной силой в решении глобальных проблем - РИА Новости, 03.08.2026
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15:59 03.08.2026
Аргентинец назвал молодежь главной силой в решении глобальных проблем

Хуан Игнасио Мояно: молодежь играет ключевую роль в решении глобальных проблем

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Аргентины
Флаг Аргентины - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Директор по связям с общественностью Обсерватории международных отношений Фонда Виктории Хуан Игнасио Мояно считает, что молодежь играет ключевую роль в решении современных глобальных проблем.
  • Он решил поехать на Международный фестиваль молодежи в Екатеринбурге, чтобы познакомиться с молодежью со всего мира, обменяться опытом и выстроить долгосрочные международные связи.
  • Хуан Игнасио Мояно подчеркнул важность сотрудничества между странами на молодежном уровне для укрепления взаимопонимания и доверия между народами.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Молодежь играет ключевую роль в решении современных глобальных проблем, считает участник фестиваля молодежи в Екатеринбурге, директор по связям с общественностью Обсерватории международных отношений Фонда Виктории Хуан Игнасио Мояно.
"Современные глобальные вызовы невозможно решить в одиночку - они требуют международного сотрудничества, и молодежь играет в этом ключевую роль", - сказал участник фестиваля в беседе с "Новыми Известиями".
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По его словам, он решил поехать на фестиваль, чтобы познакомиться с молодежью со всего мира, обменяться опытом и выстроить долгосрочные международные связи. После поездок по разным регионам России ему особенно интересно увидеть Екатеринбург и продолжить укреплять дружбу между странами, поделился участник фестиваля. Он планирует учиться у людей с разным опытом, запускать международные проекты, а также представить Аргентину, поделиться ее культурой и узнать больше о других делегациях.
Гость из Аргентины подчеркнул, что сотрудничество между двумя странами должно развиваться не только на государственном, но и на молодежном уровне, а такие встречи помогают укреплять взаимопонимание и доверие между народами.
Он пожелал другим участникам использовать каждую возможность для знакомства, создания дружеских связей и укрепления уверенности, что диалог и сотрудничество остаются лучшим путем к благополучному будущему.
В декабре 2025 года президент России Владимир Путин постановил провести в сентябре 2026 года в Екатеринбурге Международный фестиваль молодежи, который объединит 10 тысяч участников из 190 стран. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко в январе сообщил, что событие пройдет с 11 по 17 сентября. РИА Новости – генеральный информационный партнер фестиваля.
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