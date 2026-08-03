ВС России поразили в порту Николаев два судна с военными грузами для ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вооруженные Силы России поразили в порту Николаев два сухогруза, осуществлявших разгрузку военных грузов.
- ВС РФ продолжили наносить удары по портам, морским судам и портовой инфраструктуре Украины, задействованным в интересах ВСУ.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Вооруженные Силы России поразили в порту Николаев два сухогруза, осуществлявших разгрузку военных грузов, сообщили в Минобороны РФ.
"В результате ударов беспилотными летательными аппаратами поражены: в порту Николаев – два сухогруза, осуществлявших разгрузку военных грузов", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18