Краткий пересказ от РИА ИИ Артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации (ПВД) с живой силой противника в районе Алексеево-Дружковки.

Координаты первой цели были переданы расчету 122-мм орудия Д-30, в результате чего ПВД был уничтожен.

Также на этом участке фронта операторами беспилотных систем при помощи ударных дронов были уничтожены два автомобиля ВСУ.

ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации (ПВД) с живой силой противника в районе Алексеево-Дружковки, сообщили РИА Новости в Минобороны России.

В ходе разведывательных действий на Алексеево-Дружковском направлении операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки обнаружили два ПВД с живой силой противника.

"Координаты первой цели были переданы расчету 122-мм орудия Д-30. В результате нескольких попаданий артиллерии ПВД вместе с живой силой был уничтожен", – рассказали в ведомстве

По информации ведомства, второй ПВД противника вместе с находящимся там личным составом был также уничтожен точным огнем ствольной артиллерии подразделения.