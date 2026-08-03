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Артиллерия "Южной" группировки уничтожила два пункта размещения солдат ВСУ - РИА Новости, 03.08.2026
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14:03 03.08.2026
Артиллерия "Южной" группировки уничтожила два пункта размещения солдат ВСУ

МО: артиллерия "Южной" группировки уничтожила два пункта размещения солдат ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа танка Т-72Б3А
Боевая работа танка Т-72Б3А - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа танка Т-72Б3А. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Артиллеристы «Южной» группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации (ПВД) с живой силой противника в районе Алексеево-Дружковки.
  • Координаты первой цели были переданы расчету 122-мм орудия Д-30, в результате чего ПВД был уничтожен.
  • Также на этом участке фронта операторами беспилотных систем при помощи ударных дронов были уничтожены два автомобиля ВСУ.
ДОНЕЦК, 3 авг – РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили два пункта временной дислокации (ПВД) с живой силой противника в районе Алексеево-Дружковки, сообщили РИА Новости в Минобороны России.
В ходе разведывательных действий на Алексеево-Дружковском направлении операторы беспилотных систем 6-й мотострелковой дивизии "Южной" группировки обнаружили два ПВД с живой силой противника.
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"Координаты первой цели были переданы расчету 122-мм орудия Д-30. В результате нескольких попаданий артиллерии ПВД вместе с живой силой был уничтожен", – рассказали в ведомстве.
По информации ведомства, второй ПВД противника вместе с находящимся там личным составом был также уничтожен точным огнем ствольной артиллерии подразделения.
В оборонном ведомстве также отметили, что на этом же участке фронта операторами беспилотных систем при помощи ударных дронов были уничтожены два автомобиля ВСУ, один из которых был припаркован у лесополосы, а второй двигался и был поражен вместе с живой силой противника.
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