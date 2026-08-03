Краткий пересказ от РИА ИИ
- Расчеты БПС уничтожили наземные робототехнические комплексы ВСУ на Алексеево-Дружковском направлении в ДНР.
- Операторы FPV-дронов сорвали логистику ВСУ, не позволив обеспечить снабжение передовых подразделений противника.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Расчеты БПС уничтожили наземные робототехнические комплексы (НРТК), доставлявшие боеприпасы к позициям ВСУ на Алексеево-Дружковском направлении в ДНР, сообщило Минобороны РФ.
Операторы FPV-дронов срывают логистику ВСУ, не позволяя обеспечить снабжение передовых подразделений противника на линии боевого соприкосновения, отметили в ведомстве.
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