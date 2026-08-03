ВСУ за сутки потеряли более 155 военных в зоне действий "Севера"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ за сутки потеряли свыше 155 военнослужащих в зоне действий сил российской группировки войск "Север".
- Нанесено поражение формированиям механизированных и мотопехотной бригад ВСУ, а также бригады нацгвардии в Харьковской и Сумской областях.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли свыше 155 боевиков в зоне действий сил российской группировки войск "Север", сообщило в понедельник министерство обороны РФ.
Отмечается, что нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Анискино, Ивановка, Казачья Лопань, Липцы и Большие Проходы Харьковской области. В Сумской области нанесено поражение живой силе и технике механизированной и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Уланово, Степовое и Кияница.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18