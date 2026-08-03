ВСУ за сутки потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Запада"

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.