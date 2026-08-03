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ВСУ за сутки потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Запада" - РИА Новости, 03.08.2026
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12:15 03.08.2026 (обновлено: 12:42 03.08.2026)
ВСУ за сутки потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Запада"

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 210 боевиков в зоне действий "Запада"

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий на СВО
Военнослужащий на СВО - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащий на СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения российской группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции.
  • Нанесены поражения живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в Харьковской области и ДНР.
  • Потери противника составили свыше 210 военнослужащих и военная техника: три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Подразделения российской группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции, а также нанесли поражение украинским формированиям в Харьковской области и ДНР, противник потерял более 210 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны", - говорится в сводке российского ведомства.
Отмечается, что поражение было нанесено в районах населенных пунктов Подлиман в Харьковской области, Святогорск, Татьяновка, Сидорово, Маяки, Райгородок и Красный Лиман в Донецкой Народной Республике.
"Потери противника составили свыше 210 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 19 автомобилей, четыре орудия полевой артиллерии и станция радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.
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