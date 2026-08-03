Минздрав утвердил стандарт медпомощи детям при хроническом гепатите С

Краткий пересказ от РИА ИИ Министерство здравоохранения России утвердило стандарт медицинской помощи детям при хроническом гепатите С.

Средняя продолжительность лечения законченного случая составляет 365 дней.

В стандарт входят перечень медицинских услуг, лабораторных и инструментальных методов исследования, а также список лекарств, зарегистрированных на территории России.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения России утвердило стандарт медицинской помощи детям при хроническом гепатите С, следует из ведомственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.

Так, согласно документу, средняя продолжительность лечения законченного случая составляет 365 дней.

В перечень медицинских услуг для диагностики гепатита С вошел первичный прием инфекциониста, а для лечения - осмотры у инфекциониста с наблюдением и уходом среднего и младшего медперсонала в стационаре, а также диспансерные приемы гастроэнтеролога, инфекциониста и педиатра.

В список лабораторных методов исследования для диагностики состояния вошли: определение РНК вируса гепатита С в крови методом ПЦР (анализ подтверждает активную инфекцию и оценивает вирусную нагрузку), определение генотипа вируса гепатита C (находит разновидность вируса для выбора правильных лекарств и прогноза лечения), определение суммарных антител классов М и G к вирусу гепатита C в крови (тест показывает, встречался ли организм с вирусом). Также в перечне есть клинический и биохимический общетерапевтический анализы крови.

Кроме того, согласно документу, в перечень лабораторных методов исследования для лечения гепатита С, помимо вышеперечисленных, добавилось определение ДНК вируса гепатита В в крови методом ПЦР и коагулограмма (анализ крови, который оценивает ее способность сворачиваться).

В списке инструментальных методов исследования представлены эзофагогастродуоденоскопия (гастроскопия), эластометрия печени (метод ультразвукового исследования, который помогает узнать степень фиброза), комплексное УЗИ и МРТ органов брюшной полости.

Также в стандарте представлен перечень лекарств, зарегистрированных на территории России . Среди них есть препараты для лечения заболеваний печени (Глицирризиновая кислота+Фосфолипиды), противовирусные препараты для лечения вирусного гепатита С (Велпатасвир+Софосбувир, Глекапревир+Пибрентасвир, Ледипасвир+Софосбувир).