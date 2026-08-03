Рейтинг@Mail.ru
Минздрав утвердил стандарт медпомощи детям при хроническом гепатите С - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:32 03.08.2026
Минздрав утвердил стандарт медпомощи детям при хроническом гепатите С

Минздрав утвердил стандарт медицинской помощи детям при гепатите С

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМедицинская лаборатория
Медицинская лаборатория - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Медицинская лаборатория. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министерство здравоохранения России утвердило стандарт медицинской помощи детям при хроническом гепатите С.
  • Средняя продолжительность лечения законченного случая составляет 365 дней.
  • В стандарт входят перечень медицинских услуг, лабораторных и инструментальных методов исследования, а также список лекарств, зарегистрированных на территории России.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Министерство здравоохранения России утвердило стандарт медицинской помощи детям при хроническом гепатите С, следует из ведомственного документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Так, согласно документу, средняя продолжительность лечения законченного случая составляет 365 дней.
Пробирки с кровью в лаборатории - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Ростовский Минздрав поможет ребенку, которого могли заразить ВИЧ
Вчера, 13:43
В перечень медицинских услуг для диагностики гепатита С вошел первичный прием инфекциониста, а для лечения - осмотры у инфекциониста с наблюдением и уходом среднего и младшего медперсонала в стационаре, а также диспансерные приемы гастроэнтеролога, инфекциониста и педиатра.
В список лабораторных методов исследования для диагностики состояния вошли: определение РНК вируса гепатита С в крови методом ПЦР (анализ подтверждает активную инфекцию и оценивает вирусную нагрузку), определение генотипа вируса гепатита C (находит разновидность вируса для выбора правильных лекарств и прогноза лечения), определение суммарных антител классов М и G к вирусу гепатита C в крови (тест показывает, встречался ли организм с вирусом). Также в перечне есть клинический и биохимический общетерапевтический анализы крови.
Кроме того, согласно документу, в перечень лабораторных методов исследования для лечения гепатита С, помимо вышеперечисленных, добавилось определение ДНК вируса гепатита В в крови методом ПЦР и коагулограмма (анализ крови, который оценивает ее способность сворачиваться).
Лаборатория - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
В Минздраве назвали главный признак острого вирусного гепатита
28 июля, 10:46
В списке инструментальных методов исследования представлены эзофагогастродуоденоскопия (гастроскопия), эластометрия печени (метод ультразвукового исследования, который помогает узнать степень фиброза), комплексное УЗИ и МРТ органов брюшной полости.
Также в стандарте представлен перечень лекарств, зарегистрированных на территории России. Среди них есть препараты для лечения заболеваний печени (Глицирризиновая кислота+Фосфолипиды), противовирусные препараты для лечения вирусного гепатита С (Велпатасвир+Софосбувир, Глекапревир+Пибрентасвир, Ледипасвир+Софосбувир).
Помимо того, для пациентов предусмотрено лечебное питание - основной вариант стандартной диеты.
Медик смотрит рентгеновский снимок легких пациента - РИА Новости, 1920, 28.07.2026
В России обновили стандарт помощи детям при туберкулезе
28 июля, 23:10
 
ОбществоРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала