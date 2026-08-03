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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Геленджике - РИА Новости, 03.08.2026
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16:49 03.08.2026 (обновлено: 17:13 03.08.2026)
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Геленджике

Кузнецов: 9 пострадавших при атаке в Геленджике находятся в тяжелом состоянии

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке БПЛА в Геленджике пострадали и погибли люди, среди погибших есть трое детей.
  • Госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей, девять пострадавших — в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Госпитализирован 21 пострадавший при атаке БПЛА в Геленджике, в том числе трое детей, девять пострадавших в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
В понедельник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших есть трое детей.
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"По оперативным данным, госпитализирован 21 пострадавший при атаке БПЛА укронацистов в Геленджике, в том числе трое детей. Девять пострадавших, в том числе трое детей – в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам.
Он добавил, что 19 человек получили амбулаторную медицинскую помощь.
"Все пострадавшие получают всю необходимую медицинскую помощь в полном объеме", - подчеркнул Кузнецов.
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Специальная военная операция на УкраинеАлексей КузнецовГеленджикРоссияКраснодарский край
 
 
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