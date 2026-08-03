В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Геленджике

Краткий пересказ от РИА ИИ При атаке БПЛА в Геленджике пострадали и погибли люди, среди погибших есть трое детей.

Госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей, девять пострадавших — в тяжелом состоянии.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Госпитализирован 21 пострадавший при атаке БПЛА в Геленджике, в том числе трое детей, девять пострадавших в тяжелом состоянии, сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

В понедельник утром губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших есть трое детей.

"По оперативным данным, госпитализирован 21 пострадавший при атаке БПЛА укронацистов в Геленджике, в том числе трое детей. Девять пострадавших, в том числе трое детей – в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов журналистам.

Он добавил, что 19 человек получили амбулаторную медицинскую помощь.