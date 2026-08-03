В Геленджике госпитализировали 17 пострадавших при атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- При атаке БПЛА в Геленджике семнадцать пострадавших были госпитализированы.
- Четверо пострадавших, включая двоих детей, находятся в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Семнадцать пострадавших при атаке БПЛА в Геленджике госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«
"По оперативным данным, госпитализированы 17 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов в Геленджике, в том числе двое детей. Четверо из них, в том числе двое детей – в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов.
Утром в понедельник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате падения обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка в Геленджике три человека погибли, 13 пострадали.