Рейтинг@Mail.ru
В Геленджике госпитализировали 17 пострадавших при атаке БПЛА - РИА Новости, 03.08.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:11 03.08.2026 (обновлено: 14:16 03.08.2026)
В Геленджике госпитализировали 17 пострадавших при атаке БПЛА

Кузнецов: в Геленджике госпитализировали 17 пострадавших при атаке БПЛА

© РИА Новости / Константин МихальчевскийСотрудница больницы в коридоре
Сотрудница больницы в коридоре - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • При атаке БПЛА в Геленджике семнадцать пострадавших были госпитализированы.
  • Четверо пострадавших, включая двоих детей, находятся в тяжелом состоянии.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Семнадцать пострадавших при атаке БПЛА в Геленджике госпитализированы, четверо из них находятся в тяжелом состоянии​, сообщил РИА Новости помощник министра здравоохранения РФ Алексей Кузнецов.
«
"По оперативным данным, госпитализированы 17 пострадавших при атаке БПЛА укронацистов в Геленджике, в том числе двое детей. Четверо из них, в том числе двое детей – в тяжелом состоянии", - сказал Кузнецов.
Утром в понедельник губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что в результате падения обломков БПЛА в селе Архипо-Осиповка в Геленджике три человека погибли, 13 пострадали.​
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
Во Владимирской области БПЛА атаковали складской комплекс
Вчера, 07:50
 
ГеленджикРоссияКраснодарский крайАлексей КузнецовВениамин Кондратьев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала