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В Минтруде подтвердили сохранение семейной выплаты при смене работы - РИА Новости, 03.08.2026
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10:22 03.08.2026
В Минтруде подтвердили сохранение семейной выплаты при смене работы

Минтруд: право на семейную выплату сохраняется после смены работы

© РИА Новости / Максим БогодвидТрудовая книжка
Трудовая книжка - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Трудовая книжка. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Право на ежегодную семейную выплату в России сохраняется после смены работы.
  • Обратиться за выплатой можно, даже если человек еще не нашел новую работу, при условии наличия официального дохода от трудовой деятельности в прошлом.
  • Новую семейную выплату могут получить работающие родители двух и более детей, если среднедушевой доход семьи соответствует установленным критериям.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Право на ежегодную семейную выплату в России сохраняется после смены работы, сообщил Минтруд на платформе "Макс".
"Место работы сменилось – право на ежегодную семейную выплату сохранилось. В 2025 году вы работали в другой компании? Это не препятствие для оформления ежегодной семейной выплаты", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что обратиться за выплатой можно, даже если к моменту подачи заявления человек еще не нашел новую работу. При этом основным условием остается наличие официального дохода от трудовой деятельности, с которого уплачивался НДФЛ.
В Минтруде добавили, что размер выплаты определяется путем перерасчета по ставке 6% уплаченного с зарплаты подоходного налога за прошлый год. Разницу Социальный фонд перечислит родителям единым платежом.
Новую семейную выплату могут получить работающие родители двух и более детей, если среднедушевой доход семьи составляет менее полутора прожиточных минимумов на человека, а имущество соответствует установленным критериям.
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ОбществоРоссияМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)
 
 
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