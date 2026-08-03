В Минтруде подтвердили сохранение семейной выплаты при смене работы

Краткий пересказ от РИА ИИ Право на ежегодную семейную выплату в России сохраняется после смены работы.

Обратиться за выплатой можно, даже если человек еще не нашел новую работу, при условии наличия официального дохода от трудовой деятельности в прошлом.

Новую семейную выплату могут получить работающие родители двух и более детей, если среднедушевой доход семьи соответствует установленным критериям.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Право на ежегодную семейную выплату в России сохраняется после смены работы, сообщил Минтруд на платформе Право на ежегодную семейную выплату в России сохраняется после смены работы, сообщил Минтруд на платформе "Макс"

"Место работы сменилось – право на ежегодную семейную выплату сохранилось. В 2025 году вы работали в другой компании? Это не препятствие для оформления ежегодной семейной выплаты", - говорится в сообщении.

Уточняется, что обратиться за выплатой можно, даже если к моменту подачи заявления человек еще не нашел новую работу. При этом основным условием остается наличие официального дохода от трудовой деятельности, с которого уплачивался НДФЛ.

В Минтруде добавили, что размер выплаты определяется путем перерасчета по ставке 6% уплаченного с зарплаты подоходного налога за прошлый год. Разницу Социальный фонд перечислит родителям единым платежом.