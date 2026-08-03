Минтранс принимает меры для безопасности в Азовском и Черном море

Краткий пересказ от РИА ИИ Минтранс России предпринимает действия для обеспечения грузовой логистики в Азово-Черноморском бассейне.

Причина — напряженная обстановка в акватории Азовского моря из-за атак вражеских БПЛА на морские суда.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Минтранс России на фоне напряженной обстановки в связи с атаками вражеских БПЛА принимает необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в Азово-Черноморском бассейне, сообщило ведомство.

По данным Минобороны РФ, в ночь на понедельник перехвачены и уничтожены 131 украинский беспилотник, в том числе над акваторией Черного моря . А атака беспилотников ВСУ в воскресенье стала одной из самых крупных - над территорией страны были перехвачены и уничтожены 635 БПЛА, в том числе над акваторией Азовского моря.

"В связи с напряженной обстановкой в акватории Азовского моря, связанной с атаками вражеских БПЛА на морские суда, Минтранс России предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в Азово-Черноморском бассейне", - заявили в министерстве.