Минтранс принимает меры для безопасности в Азовском и Черном море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минтранс России предпринимает действия для обеспечения грузовой логистики в Азово-Черноморском бассейне.
- Причина — напряженная обстановка в акватории Азовского моря из-за атак вражеских БПЛА на морские суда.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Минтранс России на фоне напряженной обстановки в связи с атаками вражеских БПЛА принимает необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в Азово-Черноморском бассейне, сообщило ведомство.
По данным Минобороны РФ, в ночь на понедельник перехвачены и уничтожены 131 украинский беспилотник, в том числе над акваторией Черного моря. А атака беспилотников ВСУ в воскресенье стала одной из самых крупных - над территорией страны были перехвачены и уничтожены 635 БПЛА, в том числе над акваторией Азовского моря.
"В связи с напряженной обстановкой в акватории Азовского моря, связанной с атаками вражеских БПЛА на морские суда, Минтранс России предпринимает все необходимые действия для обеспечения грузовой логистики в Азово-Черноморском бассейне", - заявили в министерстве.
Организована работа спецштаба для координации перевозок, он занимается выстраиванием альтернативных маршрутов и перенаправлением грузопотоков на другие виды транспорта. Кроме того, ряд стивидорных компаний уже выразили готовность принять дополнительные объемы грузов и нарастить темпы отгрузки на терминалы с учетом их технологических возможностей, добавили в Минтрансе.
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1 августа, 20:05