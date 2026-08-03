Вторая за два дня группа мигрантов высадилась на материковой Испании

Краткий пересказ от РИА ИИ Вторая за 48 часов группа мигрантов высадилась с лодки на побережье материковой части Испании в районе Альхесираса.

Полиция обнаружила лодку брошенной, но мигрантов ни возле судна, ни в прилегающей местности не нашла, поиски продолжаются.

МАДРИД, 3 авг - РИА Новости. Вторая за 48 часов группа мигрантов высадилась с лодки на побережье материковой части Испании в районе Альхесираса, ближайшего к Сеуте крупного порта, сообщил РИА Новости сотрудник правоохранительных органов города.

"Сигнал о прибытии лодки с мигрантами поступил в службу экстренной помощи сегодня утром. Точное число находившихся на ее борту людей пока мы не установили", - сказал собеседник агентства.

По его словам, полиция обнаружила лодку брошенной неподалеку от маяка Пунта-Карнеро. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов не нашли мигрантов ни возле судна, ни в прилегающей местности. Поиски людей продолжаются.

Это уже третья лодка с мигрантами, достигшая материковой части Испании менее чем за 48 часов. В воскресенье туда прибыла группа из двух лодок с 17 мигрантами на борту.