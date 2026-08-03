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Вторая за два дня группа мигрантов высадилась на материковой Испании - РИА Новости, 03.08.2026
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18:43 03.08.2026
Вторая за два дня группа мигрантов высадилась на материковой Испании

Вторая за 48 часов группа мигрантов высадилась на побережье материковой Испании

© REUTERS / Violeta Santos MouraМигранты на пляже в Испании
Мигранты на пляже в Испании - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© REUTERS / Violeta Santos Moura
Мигранты на пляже в Испании
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вторая за 48 часов группа мигрантов высадилась с лодки на побережье материковой части Испании в районе Альхесираса.
  • Полиция обнаружила лодку брошенной, но мигрантов ни возле судна, ни в прилегающей местности не нашла, поиски продолжаются.
МАДРИД, 3 авг - РИА Новости. Вторая за 48 часов группа мигрантов высадилась с лодки на побережье материковой части Испании в районе Альхесираса, ближайшего к Сеуте крупного порта, сообщил РИА Новости сотрудник правоохранительных органов города.
"Сигнал о прибытии лодки с мигрантами поступил в службу экстренной помощи сегодня утром. Точное число находившихся на ее борту людей пока мы не установили", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, полиция обнаружила лодку брошенной неподалеку от маяка Пунта-Карнеро. Прибывшие сотрудники правоохранительных органов не нашли мигрантов ни возле судна, ни в прилегающей местности. Поиски людей продолжаются.
Это уже третья лодка с мигрантами, достигшая материковой части Испании менее чем за 48 часов. В воскресенье туда прибыла группа из двух лодок с 17 мигрантами на борту.
В конце июля испанский автономный город Сеута, расположенный в Северной Африке и граничащий с Марокко, столкнулся с массовым проникновением мигрантов. Испания направила туда дополнительные подразделения полиции, гражданской гвардии и вооруженных сил. Мэр-президент города Хуан Хесус Вивас 31 июля заявил, что около 60 тысяч человек проникли в Сеуту за сутки.
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