МИД Белоруссии связал закрытие границ Ригой с выборами в Латвии

«

"Тот факт, что решение о фактическом закрытии границ в срочном порядке принимал лично глава МВД, лидер одной из политических сил, не оставляет сомнений в предвыборной природе этого циничного шага накануне назначенных на 3 октября выборов в сейм Латвии", - сказал Варанков журналистам.