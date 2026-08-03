МИД Белоруссии связал закрытие границ Ригой с выборами в Латвии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- МИД Белоруссии считает, что закрытие границ Латвией связано с ожидающимися в октябре выборами.
- По словам пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Руслана Варнакова, решение о фактическом закрытии границ принимал лично глава МВД Латвии.
МИНСК, 3 авг - РИА Новости. МИД Белоруссии считает, что закрытие границ Латвией связано с ожидающимися в октябре выборами, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Варанков.
«
"Тот факт, что решение о фактическом закрытии границ в срочном порядке принимал лично глава МВД, лидер одной из политических сил, не оставляет сомнений в предвыборной природе этого циничного шага накануне назначенных на 3 октября выборов в сейм Латвии", - сказал Варанков журналистам.
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава 31 июля заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. В последнее время на границе функционировал только один пункт пропуска из двух. Латвия в сентябре 2023 года приостановила работу второго пункта пропуска.
В пограничном комитете Белоруссии ранее сообщили, что пункт пропуска со стороны республики на границе с Латвией продолжает работать, проблем с белорусской стороны нет.
На границе Белоруссии и Латвии растут очереди из автомобилей
2 августа, 21:01