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МИД Белоруссии связал закрытие границ Ригой с выборами в Латвии - РИА Новости, 03.08.2026
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13:05 03.08.2026 (обновлено: 16:44 03.08.2026)
МИД Белоруссии связал закрытие границ Ригой с выборами в Латвии

МИД Белоруссии: закрытие границ Ригой связано с выборами в Латвии в октябре

© Фото : Государственная пограничная охрана ЛатвииЛатвийско-белорусская граница
Латвийско-белорусская граница - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Государственная пограничная охрана Латвии
Латвийско-белорусская граница. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД Белоруссии считает, что закрытие границ Латвией связано с ожидающимися в октябре выборами.
  • По словам пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Руслана Варнакова, решение о фактическом закрытии границ принимал лично глава МВД Латвии.
МИНСК, 3 авг - РИА Новости. МИД Белоруссии считает, что закрытие границ Латвией связано с ожидающимися в октябре выборами, заявил пресс-секретарь белорусского внешнеполитического ведомства Руслан Варанков.
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"Тот факт, что решение о фактическом закрытии границ в срочном порядке принимал лично глава МВД, лидер одной из политических сил, не оставляет сомнений в предвыборной природе этого циничного шага накануне назначенных на 3 октября выборов в сейм Латвии", - сказал Варанков журналистам.
Министр внутренних дел Латвии Янис Домбрава 31 июля заявил, что латвийско-белорусская граница закрыта по техническим причинам. В последнее время на границе функционировал только один пункт пропуска из двух. Латвия в сентябре 2023 года приостановила работу второго пункта пропуска.
В пограничном комитете Белоруссии ранее сообщили, что пункт пропуска со стороны республики на границе с Латвией продолжает работать, проблем с белорусской стороны нет.
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