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В Германии оценили шансы на уход Мерца после выборов на востоке страны - РИА Новости, 03.08.2026
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06:45 03.08.2026 (обновлено: 06:46 03.08.2026)
В Германии оценили шансы на уход Мерца после выборов на востоке страны

Глава ХСС Зедер: Мерц останется канцлером Германии после выборов в сентябре

© AP Photo / Markus SchreiberШтаб-квартира партии ХДС в Берлине во время подведения итогов выборов
Штаб-квартира партии ХДС в Берлине во время подведения итогов выборов - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Штаб-квартира партии ХДС в Берлине во время подведения итогов выборов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель ХСС и премьер-министр Баварии Маркус Зедер считает, что канцлер Фридрих Мерц останется на своем посту после сентябрьских выборов.
  • Руководство ХДС не верит в политическое будущее Мерца и считает, что его авторитет пошатнулся.
  • Маркус Зедер связал высокие рейтинги партии «Альтернатива для Германии» с непоследовательным миграционным курсом немецкого кабмина.
МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Председатель Христианско-социального союза (ХСС) и премьер-министр Баварии Маркус Зедер считает, что канцлер и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц останется на своем посту после сентябрьских выборов на востоке Германии, несмотря на низкие рейтинги ХДС.
В конце июля газета Spiegel сообщила, что в ХДС не верят в политическое будущее Мерца. Руководство партии, по данным газеты, считает, что канцлер растерял весь свой авторитет из-за отношения к подчиненным в рамках кадровых перестановок в кабмине. Внутри партии, согласно изданию, распространяется мнение, что Мерца необходимо заставить уйти в отставку после выборов на востоке Германии в сентябре.
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"Я твердо убежден, что Фридрих Мерц останется канцлером", - сказал Зедер в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос о возможном вотуме недоверия Мерцу в ХДС после выборов в сентябре.
Политик также связал высокие рейтинги оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) с непоследовательным миграционным курсом немецкого кабмина. По его словам, несмотря на то, что число прибывающих в Германию лиц снизилось, в Германии остается еще много тех, кто фактически не имеет права на пребывание в стране.
В конце июня глава немецкого социологического института Forsa Манфред Гюлльнер заявил, что на западе Германии за АдГ готовы проголосовать 24% избирателей, тогда как на востоке страны этот показатель достигает 41%.
В сентябре 2026 года земельные выборы, помимо Мекленбурга-Передней Померании и Саксонии-Анхальта, также пройдут в Берлине. Эксперты сходятся во мнении, что результаты этих выборов способны существенно повлиять на политический ландшафт всей страны.
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В миреГерманияБаварияМекленбург-Передняя ПомеранияМаркус ЗедерФридрих МерцХДС/ХСС
 
 
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