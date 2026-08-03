В Германии оценили шансы на уход Мерца после выборов на востоке страны

Краткий пересказ от РИА ИИ Председатель ХСС и премьер-министр Баварии Маркус Зедер считает, что канцлер Фридрих Мерц останется на своем посту после сентябрьских выборов.

Руководство ХДС не верит в политическое будущее Мерца и считает, что его авторитет пошатнулся.

Маркус Зедер связал высокие рейтинги партии «Альтернатива для Германии» с непоследовательным миграционным курсом немецкого кабмина.

МОСКВА, 3 авг - РИА Новости. Председатель Христианско-социального союза (ХСС) и премьер-министр Баварии Маркус Зедер считает, что канцлер и глава Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц останется на своем посту после сентябрьских выборов на востоке Германии, несмотря на низкие рейтинги ХДС.

В конце июля газета Spiegel сообщила, что в ХДС не верят в политическое будущее Мерца. Руководство партии, по данным газеты, считает, что канцлер растерял весь свой авторитет из-за отношения к подчиненным в рамках кадровых перестановок в кабмине. Внутри партии, согласно изданию, распространяется мнение, что Мерца необходимо заставить уйти в отставку после выборов на востоке Германии в сентябре.

"Я твердо убежден, что Фридрих Мерц останется канцлером", - сказал Зедер в интервью телеканалу ARD, отвечая на вопрос о возможном вотуме недоверия Мерцу в ХДС после выборов в сентябре.

Политик также связал высокие рейтинги оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) с непоследовательным миграционным курсом немецкого кабмина. По его словам, несмотря на то, что число прибывающих в Германию лиц снизилось, в Германии остается еще много тех, кто фактически не имеет права на пребывание в стране.

В конце июня глава немецкого социологического института Forsa Манфред Гюлльнер заявил, что на западе Германии за АдГ готовы проголосовать 24% избирателей, тогда как на востоке страны этот показатель достигает 41%.