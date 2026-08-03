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На Кубани появились стихийные мемориалы в память о погибших при атаке БПЛА - РИА Новости, 03.08.2026
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19:48 03.08.2026
На Кубани появились стихийные мемориалы в память о погибших при атаке БПЛА

В Краснодаре и Архипо-Осиповке появились стихийные мемориалы в память о погибших

© Фото : Администрация Краснодарского краяСтихийный мемориал в память о погибших в ходе атаки беспилотников ВСУ 3 августа на Кубань в Краснодаре
Стихийный мемориал в память о погибших в ходе атаки беспилотников ВСУ 3 августа на Кубань в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 03.08.2026
© Фото : Администрация Краснодарского края
Стихийный мемориал в память о погибших в ходе атаки беспилотников ВСУ 3 августа на Кубань в Краснодаре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Краснодаре и Архипо-Осиповке появились стихийные мемориалы в память о погибших в ходе атаки беспилотников ВСУ 3 августа.
  • В результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди, среди погибших — трое детей.
КРАСНОДАР, 3 авг – РИА Новости. Стихийные мемориалы в память о погибших в ходе атаки беспилотников ВСУ 3 августа на Кубань появились в Краснодаре и Архипо-Осиповке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Краснодаре жители приносят цветы, свечи и игрушки к поклонному кресту у собора Александра Невского в память о погибших в результате атаки БПЛА в Архипо-Осиповке. В Архипо-Осиповке – к мемориалу у Дома культуры на улице Ленина", - говорится в сообщении.
В понедельник утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей, девять пострадавших - в тяжелом состоянии.
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