На Кубани появились стихийные мемориалы в память о погибших при атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Краснодаре и Архипо-Осиповке появились стихийные мемориалы в память о погибших в ходе атаки беспилотников ВСУ 3 августа.
- В результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди, среди погибших — трое детей.
КРАСНОДАР, 3 авг – РИА Новости. Стихийные мемориалы в память о погибших в ходе атаки беспилотников ВСУ 3 августа на Кубань появились в Краснодаре и Архипо-Осиповке, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
"В Краснодаре жители приносят цветы, свечи и игрушки к поклонному кресту у собора Александра Невского в память о погибших в результате атаки БПЛА в Архипо-Осиповке. В Архипо-Осиповке – к мемориалу у Дома культуры на улице Ленина", - говорится в сообщении.
В понедельник утром губернатор Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотников в селе Архипо-Осиповка в Геленджике пострадали и погибли люди. Среди погибших трое детей. Помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что госпитализирован 21 пострадавший, в том числе трое детей, девять пострадавших - в тяжелом состоянии.